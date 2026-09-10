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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 6348 (Muerto que habla).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 9 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede señalar duelo no resuelto y la necesidad de cerrar ciclos. Esa voz simboliza asuntos pendientes, culpas o despedidas que tu mente busca procesar para hallar calma.
También puede ser una guía interna: el muerto representa sabiduría, límites o advertencias. Escucharle invita a revisar decisiones, honrar el pasado y transformar miedos para avanzar con sentido.