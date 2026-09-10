En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 6348 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 9 de septiembre

1° 6348 11° 7514 2° 2631 12° 2647 3° 8799 13° 2038 4° 1299 14° 6348 5° 8583 15° 9957 6° 8505 16° 3282 7° 2486 17° 6045 8° 3555 18° 6403 9° 8730 19° 9823 10° 6755 20° 7118

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede señalar duelo no resuelto y la necesidad de cerrar ciclos. Esa voz simboliza asuntos pendientes, culpas o despedidas que tu mente busca procesar para hallar calma.

También puede ser una guía interna: el muerto representa sabiduría, límites o advertencias. Escucharle invita a revisar decisiones, honrar el pasado y transformar miedos para avanzar con sentido.