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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6363 (Casamiento).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 9 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con casamiento?
Soñar con casamiento suele simbolizar compromiso, unión y nuevos comienzos. Puede reflejar deseo de estabilidad, formalizar una relación o consolidar metas personales.
También puede revelar ansiedad por el compromiso, presión social o miedo a perder libertad. A veces indica integración de aspectos opuestos de ti, cierre de ciclos y transición hacia una nueva etapa.