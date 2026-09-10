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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6363 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 9 de septiembre

 6363 11° 1782 
 2°7089 12° 1338 
 3°0675 13° 0718 
 4°7860 14° 7891 
 5°5957 15° 9537 
 6°9437  16° 7252 
 7°0879 17° 1005 
 8°7915 18° 2567 
 9°2339 19° 2897 
 10°1604 20° 9198 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar compromiso, unión y nuevos comienzos. Puede reflejar deseo de estabilidad, formalizar una relación o consolidar metas personales.

También puede revelar ansiedad por el compromiso, presión social o miedo a perder libertad. A veces indica integración de aspectos opuestos de ti, cierre de ciclos y transición hacia una nueva etapa.

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