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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este martes, 9 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2635 (Pajarito).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con Pajarito suele simbolizar esperanza, ligereza y nuevas oportunidades. Indica mensajes sutiles de la intuición y deseos de libertad. También puede anunciar buenas noticias o el inicio de un ciclo creativo y alegre.
Si Pajarito aparece herido o enjaulado, refleja miedos, sensación de fragilidad o bloqueo para expresarte. Invita a cuidar tus ideas nacientes, proteger tu paz y escuchar tu voz interior antes de tomar decisiones.