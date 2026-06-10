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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 9 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2635 (Pajarito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de junio

 2635 11° 2213 
 2°2741 12° 4098 
 3°4769 13° 1024 
 4°1096 14° 8119 
 5°7053 15° 2796 
 6°6935  16° 4535 
 7°6309 17° 1565 
 8°4094 18° 2777 
 9°7970 19° 5013 
 10°0340 20° 1468 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar esperanza, ligereza y nuevas oportunidades. Indica mensajes sutiles de la intuición y deseos de libertad. También puede anunciar buenas noticias o el inicio de un ciclo creativo y alegre.

Si Pajarito aparece herido o enjaulado, refleja miedos, sensación de fragilidad o bloqueo para expresarte. Invita a cuidar tus ideas nacientes, proteger tu paz y escuchar tu voz interior antes de tomar decisiones.

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