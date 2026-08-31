En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 31 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2126 (La Misa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 31 de agosto

1° 2126 11° 9479 2° 2590 12° 3361 3° 6450 13° 9652 4° 0798 14° 5778 5° 3195 15° 8358 6° 1526 16° 2577 7° 8311 17° 8655 8° 7814 18° 8793 9° 4977 19° 8209 10° 0660 20° 5439

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa señala búsqueda de guía y consuelo espiritual. Expresa necesidad de perdón, reconciliación y orden interior y el deseo de volver a valores y comunidad que dan sentido.

Si la Misa es serena, augura paz, fe renovada y apoyo del entorno. Si provoca incomodidad, sugiere culpa, rutina vacía o conflicto con creencias. Invita a revisar compromisos y alinear actos con tus principios.