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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 17 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 7122 (Loco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 17 de agosto

 7122 11° 2924 
 2°5476 12° 8910 
 3°3209 13° 6909 
 4°5841 14° 2202 
 5°9695 15° 1253 
 6°0397  16° 4369 
 7°6776 17° 5416 
 8°3994 18° 0504 
 9°0072 19° 8748 
 10°8977 20° 7398 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco sugiere ansias de libertad y juego. Invita a explorar lo nuevo, confiar en la intuición y soltar excesos de control, pero recuerda medir riesgos y cuidar tus límites.

También puede señalar caos interno, impulsividad o miedo a ser juzgado. Si te inquieta el sueño, revisa decisiones apresuradas, presiones sociales y la necesidad de pedir apoyo o poner límites.

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