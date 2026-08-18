En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 17 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5769 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 17 de agosto

1° 5769 11° 8347 2° 7470 12° 2639 3° 1834 13° 9752 4° 1499 14° 9660 5° 1696 15° 7402 6° 1700 16° 7852 7° 9145 17° 5471 8° 6512 18° 5195 9° 5025 19° 4027 10° 4093 20° 9335

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios refleja luchas internas, culpa o miedo a perder el control. Indica excesos, dependencias o conductas que te dañan. Es un llamado a la moderación, la autoconciencia y a retomar el dominio de tus decisiones.

También puede señalar tentaciones actuales o la necesidad de cortar hábitos dañinos. Advierte sobre límites difusos, relaciones tóxicas o evasión de problemas, e invita a buscar apoyo y a fortalecer tu voluntad.