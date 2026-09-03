En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3179 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

1° 3179 11° 6082 2° 1823 12° 4471 3° 0348 13° 3408 4° 8527 14° 6567 5° 5276 15° 1070 6° 7101 16° 6716 7° 1046 17° 2958 8° 9982 18° 6756 9° 6793 19° 8161 10° 3967 20° 0900

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele señalar miedo a pérdidas: dinero, control, reputación o afectos. Refleja vulnerabilidad, límites difusos y desconfianza. Puede surgir tras conflictos, cambios bruscos o experiencias donde te sentiste expuesto.

El significado varía según el sueño: si te roban, hay alerta sobre cuidados y autoestima; si enfrentas al ladrón, ganas de recuperar control; si huyes, evitas un problema. Invita a reforzar límites y proteger tus recursos emocionales.