En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0208 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

1° 0208 11° 8297 2° 0904 12° 5957 3° 3242 13° 6767 4° 9593 14° 9804 5° 2802 15° 4333 6° 6025 16° 9803 7° 4118 17° 3802 8° 9969 18° 1755 9° 8814 19° 1307 10° 8116 20° 9026

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio señala cambios intensos y transformación. El fuego simboliza pasiones, impulso creativo o energía contenida que busca salir. Indica necesidad de renovar, decidir con valentía y canalizar emociones.

También advierte sobre estrés, conflictos o pérdida de control. Si arrasa, sugiere soltar lo que ya no sirve y poner límites. Si lo apagas, anuncia superación y claridad tras una etapa de purificación.