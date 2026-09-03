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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0208 (Incendio).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre
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|0208
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|8297
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|0904
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|3242
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|9593
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|9804
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|4118
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|1755
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|8814
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|1307
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|8116
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|9026
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con incendio señala cambios intensos y transformación. El fuego simboliza pasiones, impulso creativo o energía contenida que busca salir. Indica necesidad de renovar, decidir con valentía y canalizar emociones.
También advierte sobre estrés, conflictos o pérdida de control. Si arrasa, sugiere soltar lo que ya no sirve y poner límites. Si lo apagas, anuncia superación y claridad tras una etapa de purificación.