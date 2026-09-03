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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0208 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

 0208 11° 8297 
 2°0904 12° 5957 
 3°3242 13° 6767 
 4°9593 14° 9804 
 5°2802 15° 4333 
 6°6025  16° 9803 
 7°4118 17° 3802 
 8°9969 18° 1755 
 9°8814 19° 1307 
 10°8116 20° 9026 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio señala cambios intensos y transformación. El fuego simboliza pasiones, impulso creativo o energía contenida que busca salir. Indica necesidad de renovar, decidir con valentía y canalizar emociones.

También advierte sobre estrés, conflictos o pérdida de control. Si arrasa, sugiere soltar lo que ya no sirve y poner límites. Si lo apagas, anuncia superación y claridad tras una etapa de purificación.

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