Lanzaron una nueva oportunidad inmobiliaria que ya despertó interés entre inversores y personas que buscan acceder a una propiedad. El Banco Ciudad lanzó una nueva serie de subastas públicas con departamentos, terrenos, cocheras y lotes ubicados en distintos puntos del país, con bases que arrancan desde los USD 28.000.

Las propiedades se ofrecen mediante remates online y cualquier persona puede participar, siempre que complete la inscripción y cumpla con los requisitos establecidos para cada subasta.

Qué propiedades rematan desde USD 28.000

Entre los inmuebles publicados aparecen:

Departamentos en Ciudad de Buenos Aires.

Terrenos y lotes.

Casas.

Cocheras.

Locales comerciales.

Uno de los casos que más llamó la atención es el de un terreno ubicado en la provincia de Buenos Aires con una base cercana a los USD 28.000, mientras que también hay departamentos con precios iniciales inferiores a los valores habituales del mercado inmobiliario.

Cómo funcionan los remates del Banco Ciudad

Las subastas se realizan de manera online a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad. Los interesados deben registrarse previamente, aceptar las condiciones y realizar un depósito en garantía para habilitar la participación.

Durante el remate, los usuarios pueden realizar ofertas en tiempo real y el inmueble queda para quien haga la propuesta económica más alta antes del cierre de la subasta.

Quiénes pueden participar de las subastas

Según informó el Banco Ciudad, pueden inscribirse:

Personas mayores de 18 años.

Argentinos o extranjeros con documentación válida.

Usuarios registrados en la plataforma oficial.

Personas que acrediten el depósito de caución requerido.

En algunos casos, también pueden participar empresas o apoderados autorizados.

Cómo inscribirse para participar de la subasta

La inscripción se realiza desde el portal oficial de subastas del Banco Ciudad, donde se encuentran publicados todos los inmuebles disponibles, fechas de cierre, bases y condiciones de cada remate.

Los interesados deben crear un usuario, validar identidad y realizar el depósito exigido para quedar habilitados a ofertar en las subastas activas.

Qué tener en cuenta antes de ofertar

Antes de participar, el Banco Ciudad recomienda revisar cuidadosamente: