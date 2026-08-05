Álvaro Puche recomienda incorporar ejercicios de fuerza adaptados para mantener la masa muscular y favorecer un envejecimiento más saludable después de los 60 años.

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A partir de los 60 años, mantenerse activo se vuelve fundamental para conservar la fuerza, la movilidad y la independencia. Aunque caminar suele ser una de las actividades más recomendadas por su bajo impacto y sus beneficios para la salud, algunos especialistas aseguran que el entrenamiento de fuerza puede ofrecer mejores resultados para un envejecimiento saludable.

El entrenador personal Álvaro Puche sostiene que ciertos ejercicios sencillos realizados en casa pueden ayudar más que una caminata corta cuando el objetivo es fortalecer los músculos y prevenir problemas asociados con la edad, como la pérdida de masa muscular o las caídas.

Según el especialista, no se trata de abandonar las caminatas, sino de incorporar movimientos que trabajen la fuerza y la potencia. Para Puche, una rutina breve con ejercicios adaptados puede generar mayores beneficios funcionales y metabólicos en personas mayores de 60 años.

El entrenamiento de fuerza después de los 60 puede ser más beneficioso que caminar

Álvaro Puche explicó que caminar sigue siendo una actividad positiva para las personas mayores porque es accesible, segura y ayuda a mantener el cuerpo en movimiento. Sin embargo, considera que no siempre es suficiente para combatir la pérdida muscular que aparece con el paso de los años.

“A los 60, en vez de caminar 20 minutos, es mucho más eficaz hacer ejercicios como sentadilla con silla o flexiones en la encimera de la cocina”, afirmó el entrenador. Según su visión, los ejercicios de fuerza permiten trabajar músculos esenciales para conservar autonomía y mejorar la calidad de vida.

El especialista destacó que desarrollar masa muscular funciona como una protección para distintos sistemas del organismo. “La masa muscular sirve como protectora del cerebro, del hueso, del hígado, del páncreas, del intestino, del sistema inmune y del sistema linfático”, explicó Puche.

Un entrenador personal explicó por qué los ejercicios de fuerza pueden ser más efectivos que una caminata corta después de los 60 años y recomendó una rutina sencilla con movimientos que ayudan a ganar músculo, mejorar la movilidad y prevenir caídas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los 4 ejercicios que recomienda Álvaro Puche para ganar fuerza a los 60

El entrenador propone una rutina corta que puede realizarse en pocos minutos y sin necesidad de asistir a un gimnasio. Según indicó, este circuito puede completarse en “3 a 4 minutos” y resulta más completo a nivel funcional, metabólico y de longevidad que una caminata breve.

La propuesta incluye ejercicios simples como sentadillas con ayuda de una silla, elevaciones de talones, flexiones apoyadas y remo con banda elástica. Estos movimientos buscan fortalecer piernas, brazos, espalda y mejorar la estabilidad corporal.

Sentadilla con silla: el ejercicio clave para prevenir caídas después de los 60

La sentadilla utilizando una silla es uno de los ejercicios principales recomendados por Puche para trabajar la fuerza de las piernas. El objetivo es sentarse y levantarse utilizando la mayor velocidad posible, sin apoyarse con las manos.

“Según sientas que los glúteos tocan el asiento, como si tuviéramos un alfiler, a la mayor velocidad, levántate”, explicó el entrenador. Esta técnica permite trabajar la potencia muscular, una capacidad importante para reaccionar ante tropiezos y reducir el riesgo de caídas.

Puche señaló que fortalecer esta zona puede marcar una diferencia en la vida cotidiana, ya que una mejor potencia en las piernas ayuda a evitar lesiones graves provocadas por una caída.

Álvaro Puche recomienda incorporar ejercicios de fuerza adaptados para mantener la masa muscular y favorecer un envejecimiento más saludable después de los 60 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Flexiones en la cocina y ejercicios con banda para mejorar la postura

Las flexiones apoyadas en una superficie elevada, como la encimera de la cocina, son otro de los ejercicios que recomienda el entrenador para trabajar la parte superior del cuerpo de forma segura. La clave está en utilizar un apoyo firme y mantener una buena postura durante el movimiento.

“Ante todo, seguridad”, remarcó Puche al explicar la importancia de elegir una superficie estable. Además, recomendó cerrar los codos, acercar el pecho hacia el apoyo y mantener el cuerpo alineado para activar correctamente los músculos.

También incluye el remo unilateral con banda elástica, un ejercicio pensado para mejorar la postura y fortalecer la espalda. “El objetivo es mejorar la higiene postural”, afirmó el entrenador, al señalar que este movimiento ayuda a combatir la tendencia a encorvar los hombros con el paso del tiempo.

Por qué mantener músculo es importante para un envejecimiento saludable

Con el envejecimiento, la pérdida de masa muscular puede afectar la movilidad, el equilibrio y la capacidad de realizar actividades diarias. Por ese motivo, los especialistas recomiendan combinar ejercicios de fuerza con hábitos activos como caminar regularmente.

El entrenador Juan Antonio Martín también destacó la importancia de mantenerse en movimiento después de los 60 y aconsejó combinar caminatas durante la semana con sesiones de fuerza. Según los expertos, ambas actividades pueden complementarse para mejorar la salud física y mental.

Además, otros especialistas remarcan que entrenar en esta etapa no solo busca ganar músculo, sino conservar independencia, energía y una mejor calidad de vida. Para Puche, la fuerza se convierte en una herramienta clave para proteger el cuerpo frente al paso de los años.