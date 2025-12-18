Fin de licencia de conducir para los mayores de 65 años: ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito. (Imagen: archivo)

La renovación de la licencia de conducir en Argentina cambió tras la actualización de la Ley de Tránsito y las últimas disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Aunque el trámite se simplificó y pasó a ser digital, también se reforzaron los controles médicos, que ahora tienen un rol central en la continuidad del carnet.

En este nuevo esquema, la edad dejó de ser el único factor relevante y fue reemplazada por un sistema que pone el foco en la aptitud física y psicofísica real de cada conductor, con especial atención a los mayores.

¿Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir en 2026?

En la nueva normativa, el sistema prioriza la evaluación médica periódica, especialmente en personas de mayor edad, para determinar si están en condiciones de seguir conduciendo.

Con el paso de los años, la renovación dejó de ser un trámite meramente administrativo y se transformó en un proceso que depende cada vez más del resultado del examen psicofísico y del cumplimiento de los requisitos formales.

¿Qué cambió con la nueva Ley de Tránsito?

Uno de los cambios más visibles es que la licencia de conducir se gestiona de forma digital a través de la aplicación Mi Argentina, tanto para su renovación como para su exhibición

Además, la nueva normativa reforzó el carácter obligatorio del certificado de aptitud física y psicofísica, que solo puede ser emitido por centros de salud habilitados por la ANSV. Este documento pasó a ser el elemento decisivo del trámite, por encima de la edad o la antigüedad como conductor.

La ley estableció distintos plazos de vigencia que varían según el rango etario del titular. A medida que aumenta la edad, el período de validez del carnet se reduce y la frecuencia de los controles médicos se incrementa.

Este esquema busca garantizar que quienes circulan por la vía pública mantengan condiciones físicas y cognitivas compatibles con una conducción segura, sin excluir automáticamente a los adultos mayores.

¿Cómo es el trámite para renovar la licencia de conducir?

El proceso de renovación se realiza de manera digital y requiere una serie de pasos que incluyen la validación de datos personales, el pago del trámite y la realización del examen psicofísico en un centro autorizado.

La licencia digital se activa una vez que el prestador médico carga los resultados en el sistema. Hasta que eso ocurre, la renovación no queda habilitada, lo que convierte al examen médico en el eje de todo el procedimiento.

¿Quiénes no podrán renovar la licencia de conducir en 2026?

A pesar de la simplificación del trámite, la normativa mantiene restricciones claras para determinados casos. El sistema bloquea automáticamente la renovación cuando existen incumplimientos legales, administrativos o médicos.

Entre los principales obstáculos se encuentran las inhabilitaciones judiciales, la falta de documentación, las multas impagas en jurisdicciones donde se exige regularización y los resultados negativos en las evaluaciones médicas obligatorias.

El examen psicofísico evalúa aspectos clave para la conducción, como la visión, la audición, los reflejos, la coordinación, la capacidad cognitiva y el estado general de salud.

Si el profesional considera que la persona no reúne las condiciones necesarias para manejar, el sistema no habilita la renovación, incluso si el conductor cumple con la edad y el resto de los requisitos formales.

¿Qué cambió en los criterios médicos que evalúa la ANSV?

La ANSV actualizó los baremos médicos, incorporando nuevos criterios de no aptitud, especialmente en lo referido a la capacidad auditiva. Determinadas pérdidas auditivas severas o condiciones específicas ahora pueden impedir la renovación del carnet.

También se ajustó la exigencia de estudios complementarios, como el electrocardiograma (ECG) y el electroencefalograma (EEG), que quedaron reservados para ingresantes o personas con antecedentes médicos, y ya no se solicitan de forma generalizada.

¿Existe una edad límite para manejar en Argentina?

El esquema actual no fija una edad máxima para conducir, pero sí establece controles más frecuentes y exigentes con el paso del tiempo. En la práctica, la continuidad del carnet depende de superar las evaluaciones médicas y cumplir con los requisitos legales.