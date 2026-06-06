Reemplaza al rack y las bibliotecas | El mueble multiuso para el living que es tendencia: es espacioso y decora la casa como ninguno Fuente: IA

Los livings están cambiando y atrás quedaron los muebles pesados que ocupaban una pared completa o los clásicos racks diseñados exclusivamente para sostener el televisor.

En 2026, la decoración apuesta por espacios más abiertos, funcionales y versátiles, y hay un mueble que se está convirtiendo en el gran protagonista de esta transformación.

Se trata del módulo divisorio abierto, una pieza que combina almacenamiento, diseño y organización en un solo elemento.

Su éxito no es casual: permite aprovechar mejor los metros cuadrados disponibles, crear sectores diferenciados dentro de un mismo ambiente y sumar estilo sin recargar la decoración.

El mueble que organiza el living sin cerrar los espacios

La gran diferencia entre los módulos divisorios y las bibliotecas tradicionales es que no están pensados para quedar pegados a una pared. Su función principal es estructurar los ambientes de manera visual, generando divisiones sutiles sin perder amplitud ni luminosidad.

Por eso se volvieron una solución ideal para departamentos modernos, monoambientes y viviendas con espacios integrados. En lugar de levantar paredes o utilizar separadores que bloquean la luz, estos muebles permiten delimitar sectores manteniendo una sensación de continuidad.

Además, ofrecen espacio para exhibir plantas, libros, cuadros, fotografías, objetos decorativos y organizadores, transformándose en una pieza central dentro de la decoración.

Por qué está desplazando a los racks y bibliotecas tradicionales

El crecimiento del trabajo remoto y los cambios en la forma de habitar la casa obligaron a repensar el mobiliario. Hoy los ambientes deben adaptarse a distintas actividades a lo largo del día, y los muebles con una única función comenzaron a perder protagonismo.

Los módulos divisorios responden justamente a esa necesidad. Pueden separar el living del comedor, crear una pequeña oficina dentro de un ambiente integrado o generar mayor privacidad en un dormitorio sin sacrificar espacio.

A esto se suma una estética alineada con las tendencias más buscadas del momento. Los diseños en madera natural, acabados en tonos claros y detalles minimalistas encajan perfectamente con estilos como el Japandi y el escandinavo moderno, dos corrientes que dominan la decoración de interiores en 2026.

La tendencia que transforma los hogares modernos

Más que un simple mueble, el módulo divisorio abierto representa una nueva forma de organizar la casa. La prioridad ya no es llenar los ambientes de muebles grandes, sino incorporar piezas capaces de resolver varias necesidades al mismo tiempo.

Por eso, mientras los racks tradicionales y las bibliotecas voluminosas pierden terreno, este tipo de estructura abierta gana espacio en cada vez más hogares. Funciona como separador, organizador, exhibidor y elemento decorativo, una combinación que explica por qué se convirtió en una de las grandes tendencias del año.