Recientemente el Gobierno de la provincia de Catamarca anunció que se reactivaron las obras en la Ruta Nacional Número 43, cuya traza es de vital importancia en la región de La Puna.

Según se informó, las obras contemplarán la repavimentación y ampliación de la red eléctrica en los kilómetros de la RN43 que unen la localidad de Villa de Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto.

Reactivaron las obras en la Ruta 43 en Catamarca

El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalily el ministro de Hacienda y Obras Públicas,Juan Marchetti, estuvieron con el intendente de Villa de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, para analizar los puntos más importantes de las obras realizadas y que se proyectan a futuro.

Las tareas se habían interrumpido por una serie de eventos climáticos en la Puna que imposibilitaron la realización de las mejoras en la carretera. No obstante, la gobernación ratificó que se han puesto en marcha nuevamente y continuarán las obras previstas.

De tal modo, se llevará a cabo la repavimentación de la Ruta Nacional Número 43 en el tramo mencionado y se llevará a cabo la ampliación lumínica de la zona. Además, las tareas de mantenimiento incluirán nuevas señalizaciones, marcaciones en la carretera y accesos.

En tanto, la RPN43 se conecta con la Ruta Nacional Número 40, que va de norte a sur del país, a la altura de la localidad de El Eje, en la provincia de Catamarca. Además, esta carretera se extiende hasta el límite con Salta.

Más obras en rutas

El Gobierno de la provincia de Córdoba anunció la pavimentación de un nuevo tramo de la Ruta Provincial Número 28 en el tramo comprendido entre Tala Cañada y el Río Guasta.

El proyecto, por su parte, contempla la repavimentación de 17,5 kilómetros y la construcción de seis carriles adicionales de sobrepaso (cuatro en sentido ascendente y dos en sentido descendente), el ensanchamiento de 6 puentes existentes y la ejecución de una estructura nueva en la nueva traza proyectada sobre el río Chávez.

Asimismo, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Martín Gutiérrez, hizo hincapié en todos los trabajos que están llevándose a cabo a lo largo de toda la traza de la RPN 28 y aseguró que “es la obra de su tipo más importante que se está desarrollando en este momento en la República Argentina".

En tanto, el funcionario agregó: “Se trata de 90 kilómetros de camino de montaña que se van a convertir en un nuevo Camino de las Altas Cumbres que va a permitir que el departamento Pocho, Cruz del Eje y Punilla estén vinculados por pavimento", concluyó.