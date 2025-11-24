En esta noticia ¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del lunes, 24 de noviembre de 2025.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.