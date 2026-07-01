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Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7289 (La Rata).

 1°7289 11°5224 
 4796  12°0264
 3°2218  13°9831 
 9090  14°9553 
 2813  15°0735 
 6°4060  16°1796
 0057  17°7776 
 9808  18°6079 
 4890  19°6500 
 10°5278 20°9565 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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