Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7289 (La Rata).

1° 7289 11° 5224 2° 4796 12° 0264 3° 2218 13° 9831 4° 9090 14° 9553 5° 2813 15° 0735 6° 4060 16° 1796 7° 0057 17° 7776 8° 9808 18° 6079 9° 4890 19° 6500 10° 5278 20° 9565

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.