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Este martes, 26 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 7435 (Pajarito).

 1°7435 11°2064 
 6755  12°1460
 3°8524  13°2249 
 1643  14°7447 
 2159  15°9004 
 6°9578  16°3277
 7451  17°2042 
 5055  18°0428 
 7006  19°4946 
 10°1787 20°3782 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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