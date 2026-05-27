Este martes, 26 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 7435 (Pajarito).

1° 7435 11° 2064 2° 6755 12° 1460 3° 8524 13° 2249 4° 1643 14° 7447 5° 2159 15° 9004 6° 9578 16° 3277 7° 7451 17° 2042 8° 5055 18° 0428 9° 7006 19° 4946 10° 1787 20° 3782

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.