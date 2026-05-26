Este martes, 26 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 6184 (La Iglesia).

1° 6184 11° 3281 2° 0651 12° 9343 3° 0645 13° 2264 4° 7794 14° 9317 5° 3129 15° 0354 6° 8513 16° 6603 7° 8772 17° 7603 8° 3939 18° 5194 9° 8063 19° 0026 10° 7607 20° 3515

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.