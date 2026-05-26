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Este martes, 26 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 6184 (La Iglesia).

 1°6184 11°3281 
 0651  12°9343
 3°0645  13°2264 
 7794  14°9317 
 3129  15°0354 
 6°8513  16°6603
 8772  17°7603 
 3939  18°5194 
 8063  19°0026 
 10°7607 20°3515 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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