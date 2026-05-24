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Este sábado, 23 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2636 (La Manteca).

 1°2636 11°2465 
 0309  12°0449
 3°1322  13°7308 
 1489  14°5927 
 9057  15°2596 
 6°8026  16°9112
 0655  17°6939 
 8398  18°6834 
 5010  19°2796 
 10°0774 20°1823 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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