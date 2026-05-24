Este sábado, 23 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 23 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2636 (La Manteca).

1° 2636 11° 2465 2° 0309 12° 0449 3° 1322 13° 7308 4° 1489 14° 5927 5° 9057 15° 2596 6° 8026 16° 9112 7° 0655 17° 6939 8° 8398 18° 6834 9° 5010 19° 2796 10° 0774 20° 1823

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.