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Este martes, 26 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8443 (Balcón).

 1°8443 11°3217 
 2610  12°3016
 3°4081  13°3729 
 5723  14°5022 
 0464  15°8414 
 6°0298  16°9737
 5889  17°8753 
 7553  18°5012 
 0328  19°6241 
 10°3847 20°7054 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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