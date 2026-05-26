Este martes, 26 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8443 (Balcón).

1° 8443 11° 3217 2° 2610 12° 3016 3° 4081 13° 3729 4° 5723 14° 5022 5° 0464 15° 8414 6° 0298 16° 9737 7° 5889 17° 8753 8° 7553 18° 5012 9° 0328 19° 6241 10° 3847 20° 7054

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.