El reemplazo del papel higiénico que cada vez es más inminente.

Un nuevo invento llega para reemplazar el papel higiénico. Se trata de los inodoros inteligente, una innovadora tecnología que se posiciona como una tendencia en todo el mundo por sus diversas funciones, mayor confort, limpieza y eficiencia.

Cómo son los nuevos inodoros inteligentes y por qué se volvieron tan populares

También llamados como washlets, fueron creados en Japón para integrar diversas funciones que van más allá del inodoro y el bidet.

Nueva tecnología en el baño. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dentro de sus avanzadas funciones se destaca el sistema de limpieza con agua regulable (permite ajustar temperatura, presión y dirección). Además, tiene asientos calefaccionados para el invierno y aire de secado.

Este avance tecnológico responde a una nueva tendencia de optimización en las funciones del hogar.

Una tendencia mundial cada vez más lejana del papel higiénico

El papel higiénico es uno de los elementos más necesarios del hogar, pero para fabricar cada rollo se necesitan entre 100 y 170 litros de agua.

El uso de agua permite una limpieza más profunda, al mismo tiempo que algunos inodoros incluyen funciones de autolimpiado para elevar el nivel sanitario.

Ventajas y mantenimiento de los inodoros inteligentes

Más allá de que los inodoros inteligentes son ecoamigables y eficientes, la automatización de funciones simplifica el día a día.

Sin embargo, la limpieza sigue siendo fundamental. Es importante tener una rutina de desinfección para evitar la acumulación de olores y bacterias.

El cambio en la tendencia hacia el uso de washlets marca un antes y un después en los hábitos domésticos. La integración de tecnología en el baño redefines la higiene personal y anticipa un futuro marcado por la innovación.