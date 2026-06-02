Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 1 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3673 (Hospital).

1° 3673 11° 2152 2° 7803 12° 6368 3° 3053 13° 2380 4° 1515 14° 9015 5° 9972 15° 0104 6° 1830 16° 8848 7° 2495 17° 8357 8° 9215 18° 9433 9° 9309 19° 0612 10° 4339 20° 9102

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.