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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 1 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3673 (Hospital).

 1°3673 11°2152 
 7803  12°6368
 3°3053  13°2380 
 1515  14°9015 
 9972  15°0104 
 6°1830  16°8848
 2495  17°8357 
 9215  18°9433 
 9309  19°0612 
 10°4339 20°9102 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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