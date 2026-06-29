Este lunes, 29 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3026 (La Misa).

1° 3026 11° 3441 2° 0739 12° 6919 3° 3573 13° 9816 4° 8107 14° 0237 5° 1541 15° 0123 6° 9368 16° 0871 7° 7278 17° 1000 8° 0471 18° 1319 9° 8686 19° 6151 10° 0947 20° 9641

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.