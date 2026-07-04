En esta noticia

Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8561 (Escopeta).

 1°8561 11°9974 
 2348  12°3463
 3°4988  13°8429 
 5367  14°3251 
 8040  15°7407 
 6°0066  16°8313
 0441  17°5026 
 0498  18°5258 
 5303  19°3518 
 10°9851 20°0329 

Te puede interesar

Echar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto se recomienda hacerlo

Te puede interesar

Confirmado y Oficial | España e Italia impiden la salida e ingreso del país a los que hayan postergado este trámite con su pasaporte

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Fin de las canas | El tinte casero y libre de químicos que recobra la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

Te puede interesar

Después de 40 años de ausencia, Argentina crea historia con el retorno de un mamífero en peligro de extinción a los Esteros del Iberá