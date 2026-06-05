Este jueves, 4 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6143 (Balcón).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 4 de junio

1° 6143 11° 3278 2° 9138 12° 2837 3° 7496 13° 8111 4° 1633 14° 0564 5° 5941 15° 1247 6° 0874 16° 7184 7° 7912 17° 1646 8° 2075 18° 5682 9° 4382 19° 2978 10° 6276 20° 3920

¿Qué significa soñar con Balcón?

Soñar con un balcón simboliza perspectiva y necesidad de tomar distancia para ver mejor una situación. También sugiere apertura a nuevas oportunidades y deseo de libertad.

Si el balcón provoca vértigo o miedo a caer, refleja inseguridad y temor a la exposición pública. A veces indica dudas antes de tomar una decisión importante.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.