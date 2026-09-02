En esta noticia ¿Qué significa soñar con Desgracia?

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0517 (Desgracia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 2 de septiembre

1° 0517 11° 6678 2° 4243 12° 4688 3° 4746 13° 4410 4° 5152 14° 2023 5° 0693 15° 1277 6° 0467 16° 7075 7° 9198 17° 0189 8° 7750 18° 8984 9° 5023 19° 1936 10° 2371 20° 7853

¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedos, ansiedad por pérdidas o sensación de vulnerabilidad. Puede indicar que te anticipas a lo peor y necesitas recuperar sensación de control.

También puede ser una invitación a la cautela y a revisar decisiones o relaciones que te generan inseguridad. Explorar emociones y buscar apoyo ayuda a transformar la preocupación en resiliencia.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.