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Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0517 (Desgracia).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 2 de septiembre
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¿Qué significa soñar con Desgracia?
Soñar con desgracia suele reflejar miedos, ansiedad por pérdidas o sensación de vulnerabilidad. Puede indicar que te anticipas a lo peor y necesitas recuperar sensación de control.
También puede ser una invitación a la cautela y a revisar decisiones o relaciones que te generan inseguridad. Explorar emociones y buscar apoyo ayuda a transformar la preocupación en resiliencia.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.