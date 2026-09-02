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Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0517 (Desgracia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 2 de septiembre

 051711° 6678
 2°424312° 4688
 3°474613° 4410
 4°515214° 2023
 5°069315° 1277
 6°046716° 7075
 7°919817° 0189
 8°775018° 8984
 9°502319° 1936
 10°237120° 7853

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¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedos, ansiedad por pérdidas o sensación de vulnerabilidad. Puede indicar que te anticipas a lo peor y necesitas recuperar sensación de control.

También puede ser una invitación a la cautela y a revisar decisiones o relaciones que te generan inseguridad. Explorar emociones y buscar apoyo ayuda a transformar la preocupación en resiliencia.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.