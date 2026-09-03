Santa Cruz comenzó los trabajos para recuperar el histórico ramal ferroviario que une las localidades de Jaramillo y Fitz Roy, un tramo que permanece sin circulación operativa desde 1978.

La iniciativa busca poner nuevamente en condiciones una parte de la antigua infraestructura ferroviaria del norte santacruceño y, a futuro, aprovechar su valor histórico y turístico. Por el momento, el proyecto se encuentra en una etapa inicial de evaluación y acondicionamiento, por lo que no implica todavía el regreso de un servicio regular de pasajeros.

Qué obras contempla la recuperación del ramal

La primera etapa del proyecto prevé una inversión de $497 millones destinada al relevamiento de la traza, el acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria y la recuperación del histórico vagón comedor P-111.

Los trabajos incluyen el análisis del estado de las vías, las estaciones y distintos puntos del recorrido. En las primeras evaluaciones también se utilizó un vehículo bivial, adaptado para circular tanto por caminos como sobre las vías.

La intervención es coordinada entre organismos provinciales vinculados al transporte, el turismo y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

La historia del tren que atravesó el norte de Santa Cruz

El ramal forma parte de un proyecto ferroviario mucho más amplio que comenzó a desarrollarse a comienzos del siglo XX.

La Ley 5559 de Fomento de los Territorios Nacionales, sancionada en 1908, impulsó la construcción de líneas ferroviarias destinadas a conectar distintas zonas de la Patagonia y favorecer el desarrollo económico y poblacional.

Las obras del ferrocarril comenzaron en 1909 y con el tiempo la línea llegó hasta Las Heras, con unos 283 kilómetros de vías. El proyecto original contemplaba una extensión mucho mayor, desde Puerto Deseado hacia el oeste, aunque nunca llegó a concretarse por completo.

Durante décadas, el tren permitió transportar pasajeros, animales, encomiendas y mercaderías y tuvo un papel importante para las localidades ubicadas a lo largo de la traza.

Qué pasará con el tren entre Jaramillo y Fitz Roy

El proyecto todavía requiere estudios técnicos, trabajos de recuperación y nuevas etapas de inversión antes de determinar cómo será el funcionamiento futuro del ramal.

La distancia entre Jaramillo y Fitz Roy es de aproximadamente 19 kilómetros y ambas localidades conservan parte del patrimonio relacionado con el antiguo ferrocarril.

Entre los atractivos de la zona se encuentran el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, la bahía Mazaredo y distintos espacios vinculados con la historia ferroviaria y la Patagonia Rebelde.

Por ahora, el dato concreto es que la recuperación del ramal ya comenzó y se realizaron las primeras evaluaciones sobre las vías. El eventual regreso de un servicio ferroviario turístico o regular dependerá de que se completen las siguientes etapas del proyecto.