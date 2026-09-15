Japón, a través de JICA, está financiando una de las más ambiciosas obras ferroviarias de América latina, representando una inversión crucial para la expansión del Metro.

Panamá se encuentra en pleno desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más significativos de la región, gracias al apoyo financiero brindado por Japón. La edificación de la Línea 3 del Metro de Panamá ha vuelto a captar interés debido al considerable monto de inversión comprometido y a la envergadura técnica de la obra.

Si bien el acuerdo no es reciente, el proyecto sigue siendo fundamental para el futuro del transporte en América latina. La propuesta incluye una conexión estratégica entre la capital de Panamá y Panamá Oeste, región que presenta un notable aumento en su población.

Detrás de esta obra se erige un financiamiento significativo que ha posibilitado el progreso del proyecto y ha logrado fortalecer una colaboración entre Panamá y Japón en el ámbito de la movilidad y la infraestructura.

Línea 3 del Metro de Panamá: Japón aprueba préstamo millonario

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) suscribió el 6 de febrero de 2025 un tercer convenio de financiamiento por aproximadamente 1.036 millones de balboas destinado a la continuación de la Línea 3 del Metro.

Dicha contribución se suma al financiamiento previo y forma parte de un proyecto cuya inversión total supera los 2.800 millones de dólares. El propósito fundamental es optimizar la movilidad entre Panamá Oeste y la Ciudad de Panamá, disminuyendo los tiempos de traslado y la congestión vehicular.

La futura Línea 3 dispondrá de una trazado aproximado de 25 kilómetros y contará con 12 estaciones. Según estimaciones oficiales, tendrá la capacidad de transportar hasta 160.000 pasajeros diarios.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su tramo subterráneo, que atravesará el Canal de Panamá a través de un túnel de aproximadamente 5,3 kilómetros y con una profundidad de hasta 65 metros.

Japón y Panamá impulsan un megaproyecto de tren para América latina

Además del financiamiento, Japón participa directamente en el desarrollo tecnológico del proyecto. Un consorcio integrado por Hitachi, Hitachi Rail STS y Mitsubishi Corporation es responsable del suministro de trenes y sistemas operativos.

Los trenes serán monorriel de seis vagones, diseñados para operar con una alta capacidad y tecnología avanzada. El primer tren arribará a Panamá en 2024, conforme al cronograma de implementación establecido.

La obra tiene como objetivo convertirse en uno de los proyectos ferroviarios más significativos de América latina por su escala, conectividad y capacidad operativa.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la Línea 3 del Metro de Panamá podría entrar en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027, una vez que finalicen las obras civiles y las pruebas técnicas correspondientes.

Línea 3 del Metro de Panamá: ruta, estaciones y apertura