Aprobado y oficial | El Gobierno establece la compra de 30 trenes de alta velocidad por 1362 millones: llegarán a 350 km/h.

Renfe Operadora ha aprobado la mayor licitación de compra de trenes de alta velocidad de su historia, con un pedido inicial de 30 unidades por 1362 millones de euros. La operación busca modernizar la flota, aumentar la oferta de plazas y responder al crecimiento previsto de la demanda ferroviaria en España.

El acuerdo contempla además la posibilidad de ampliar el pedido hasta los 40 trenes, lo que elevaría la inversión hasta los 1777 millones de euros. Este proceso de licitación refleja la apuesta por reforzar la red de alta velocidad española y renovar parte del material rodante que lleva más años en servicio.

El proyecto responde al crecimiento previsto de la demanda, a la expansión de la red ferroviaria y a la necesidad de renovar parte del parque móvil de alta velocidad. La llegada de estos trenes permitirá aumentar la oferta de plazas, mejorar la disponibilidad de la flota y reforzar el servicio comercial en los próximos años.

EFE

Renfe lanza trenes de alta velocidad listos para viajar a 350 km/h

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que los nuevos trenes de alta velocidad estarán listos para operar a 350 km/h en el momento en que la infraestructura ferroviaria lo permita. Renfe también ha indicado que esta capacidad estará condicionada a la adaptación de la red.

En España, la velocidad comercial habitual de alta velocidad se encuentra alrededor de los 300 km/h, aunque hay modelos diseñados o homologados para alcanzar velocidades superiores. El desafío principal reside no solo en el tren, sino en que la infraestructura permita operar de manera estable a 350 km/h.

La línea Madrid-Barcelona será el primer corredor en el que se contempla esta transformación para aumentar la velocidad a 350 km/h. La meta es reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades a menos de dos horas, una vez que se finalicen las necesarias mejoras en la infraestructura.

Este avance consolida la posición de la alta velocidad española en el ámbito del transporte ferroviario europeo, tanto por su capacidad tecnológica como por la extensión de red y el volumen de pasajeros. La operación también tiene como objetivo hacer frente a un panorama de mayor competencia ferroviaria y a una demanda creciente en los principales corredores.

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Nuevos trenes de alta velocidad de Renfe: características y tecnología avanzada

Los nuevos trenes de alta velocidad deberán contar con un mínimo de 450 plazas distribuidas en dos clases. Además, las unidades tendrán que ser accesibles para personas con movilidad reducida, una condición que se encuentra estipulada entre los requisitos de la licitación.

Las unidades también deberán incorporar servicios de cafetería y prestaciones diseñadas para mejorar la experiencia a bordo. En este tipo de contratos, la capacidad, la accesibilidad y la fiabilidad del servicio son elementos centrales, ya que condicionan tanto la operación diaria como la calidad percibida por los viajeros.

Desde una perspectiva técnica, los trenes estarán concebidos para operar en ancho estándar UIC de 1435 mm. Integrarán sistemas avanzados de señalización y control como ERTMS/ETCS y ASFA, los cuales son esenciales para circular en líneas de alta velocidad y garantizar la interoperabilidad ferroviaria.

Estas prestaciones posicionan a la nueva flota en la última generación de tecnología ferroviaria de alta velocidad, con sistemas de seguridad avanzados, mayor capacidad y disposición para operar a 350 km/h cuando la infraestructura lo permita.

Nuevos trenes de alta velocidad: cuándo llegan y exigencias clave del contrato

Renfe otorgará especial atención a los plazos de fabricación y a la disponibilidad de los nuevos trenes de alta velocidad. La empresa busca que las unidades se integren al servicio comercial a la brevedad, con el fin de atender el crecimiento proyectado de la demanda.

El calendario establece la entrega de las primeras cinco unidades en un plazo máximo de 40 meses. La totalidad de la flota deberá estar disponible en un periodo no superior a 78 meses, conforme a las condiciones divulgadas sobre el procedimiento.

La licitación determina, además, un ritmo de suministro de un tren cada mes y medio. El contrato incluye también mantenimiento y repuestos, lo que incrementa el valor total del procedimiento al considerar todos los aspectos relacionados con el ciclo de vida de la nueva flota.

Estas condiciones buscan garantizar la incorporación progresiva de la nueva flota, mejorar la fiabilidad del servicio y reforzar la capacidad de la alta velocidad en España en un contexto de mayor demanda y competencia en el sector ferroviario. Para Renfe, la operación no solo consiste en adquirir trenes, sino que también define el calendario de la próxima fase de modernización del sistema ferroviario español.