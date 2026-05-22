Chile y Argentina preparan la megaobra de un túnel submarino que permitirá llegar a Tierra del Fuego en tiempo récord

Construyen el túnel submarino más largo del mundo que revoluciona el mar Báltico: la megaobra que unirá dos países en pocos minutos

Un ambicioso proyecto de infraestructura podría transformar por completo la conectividad en el extremo sur del continente. Argentina y Chile analizan la construcción de un túnel submarino en el Estrecho de Magallanes. Esta megaobra permitiría unir Santa Cruz con Tierra del Fuego mediante un paso fijo bajo el agua, dejando atrás el actual sistema de barcazas utilizado para cruzar hacia la isla.

La iniciativa contempla la construcción de un viaducto subterráneo de casi cuatro kilómetros en la zona de Primera Angostura, el sector más estrecho del Estrecho de Magallanes. De concretarse, la obra reduciría drásticamente los tiempos de traslado y evitaría las interrupciones que hoy genera el mal clima en una de las regiones más hostiles del planeta.

Cómo es hoy el cruce entre el continente y Tierra del Fuego

Actualmente, quienes viajan por vía terrestre hacia Tierra del Fuego deben ingresar a territorio chileno y utilizar un servicio de transbordadores que conecta ambas costas en aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, los fuertes vientos y las condiciones climáticas extremas suelen provocar cancelaciones y largas demoras.

El nuevo túnel eliminaría la dependencia operativa de las barcazas y garantizaría una conexión permanente entre el continente y la isla. Esto no solo mejoraría la experiencia de los viajeros, sino también la previsibilidad logística para el transporte de mercaderías y abastecimiento de productos esenciales.

El túnel submarino eliminaría la dependencia de las barcazas y garantizaría una conexión permanente entre el continente y Tierra del Fuego.

La obra estratégica que podría cambiar la logística del sur argentino

El proyecto es considerado estratégico para el desarrollo económico de la Patagonia austral. La conexión permanente facilitaría el traslado de carga pesada, impulsaría el turismo regional y fortalecería la integración entre las ciudades fueguinas y el resto del país.

Además, especialistas destacan que este tipo de infraestructura podría generar nuevas inversiones en sectores productivos vinculados a la industria, el comercio y los servicios, gracias a una reducción en costos y tiempos de transporte.

Cuánto costaría el túnel submarino en el Estrecho de Magallanes

La construcción del paso fijo requeriría una inversión cercana a los u$s 1.500 millones y demandaría un acuerdo histórico entre Argentina y Chile. Aunque la propuesta original surgió del lado chileno, su ejecución dependerá de mecanismos de financiamiento binacional o de la participación de capitales privados.

Expertos europeos ya analizaron la viabilidad técnica de este tipo de estructuras en regiones con condiciones geográficas similares, especialmente en países nórdicos donde existen túneles submarinos de alta complejidad.

Más allá de su elevado costo y complejidad técnica, el proyecto promete convertirse en uno de los desarrollos de infraestructura más importantes de Sudamérica. La posibilidad de conectar Tierra del Fuego mediante un túnel submarino reconfiguraría la geografía logística de la región y marcaría un antes y un después en la conectividad vial de la Patagonia.