La crisis desatada en uno de los pasos marítimos más sensibles del planeta encendió alertas en los principales centros de poder. El comercio global, especialmente el vinculado a la energía, quedó expuesto a interrupciones que obligan a replantear rutas y estrategias a contrarreloj. Frente a este escenario incierto, las potencias comenzaron a redirigir su atención hacia el extremo sur de América, donde un corredor natural vuelve a cobrar protagonismo. Lo que durante años fue considerado una opción secundaria hoy aparece como una pieza clave para sostener el flujo del comercio internacional. El Estrecho de Ormuz es una vía fundamental para el transporte de energía a nivel mundial. Por allí circula cerca del 20% del petróleo global, lo que lo convierte en una arteria clave del comercio internacional. Sin embargo, los recientes conflictos entre potencias provocaron cierres intermitentes, restricciones y ataques a embarcaciones, lo que redujo drásticamente el tránsito marítimo y elevó la incertidumbre en los mercados. Este escenario no solo afecta a los países productores, sino también a economías dependientes de importaciones energéticas, generando un efecto dominó que alcanza a todo el planeta. Frente a este panorama, la atención internacional se desplazó hacia el Estrecho de Magallanes, ubicado en el extremo sur de Chile y cercano a la Argentina. Este paso natural conecta los océanos Atlántico y Pacífico sin atravesar zonas de conflicto. Históricamente relegado por rutas más rápidas, este corredor vuelve a ser considerado como una opción viable cuando otras vías se vuelven inseguras. La lógica es clara: si un punto crítico colapsa, el comercio global busca rutas alternativas para sostener el flujo de mercancías. En este nuevo tablero, ciudades como Punta Arenas y Ushuaia comienzan a ganar relevancia logística, posicionándose como nodos estratégicos en una red marítima en transformación. Detrás de este renovado interés no solo hay una cuestión logística. También entra en juego la cercanía con la Antártida, una región que concentra recursos naturales clave para el futuro tecnológico y energético. Aunque su explotación está limitada por acuerdos internacionales, el control de los accesos y rutas cercanas ya forma parte de una estrategia geopolítica de largo plazo. En este sentido, el sur de América deja de ser periferia para convertirse en una pieza relevante dentro del tablero global.