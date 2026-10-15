La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece una serie de requisitos para los trabajadores que necesitan solicitar una prestación previsional por una incapacidad laboral.

Entre las opciones disponibles se encuentra el retiro por invalidez, destinado a quienes no alcanzaron la edad jubilatoria ordinaria y cumplen con las condiciones médicas y previsionales exigidas por el organismo.

Para iniciar el trámite, es necesario acreditar la identidad, reunir los antecedentes laborales y cumplir con los requisitos de aportes. Entre los documentos solicitados figura el Formulario PS 6.284, una declaración jurada que debe estar firmada por el titular y que permite informar sobre la percepción de otras prestaciones previsionales.

¿Quiénes pueden solicitar la jubilación por invalidez de ANSES?

El retiro por invalidez está destinado a trabajadores que no alcanzaron la edad jubilatoria y acreditan una incapacidad laboral del 66% o más. La evaluación del grado de incapacidad corresponde a las comisiones médicas competentes.

Además de demostrar la incapacidad, el solicitante debe cumplir con los requisitos de aportes establecidos por el sistema previsional.

Para determinar si reúne las condiciones, ANSES verifica sus antecedentes laborales y previsionales y evalúa si puede ser considerado aportante regular o irregular con derecho.

Por eso, no alcanza con presentar un certificado médico: el organismo también debe comprobar que el trabajador cumple con las condiciones previsionales para acceder a la prestación.

¿Cuántos aportes se necesitan para solicitar el retiro por invalidez?

ANSES contempla distintas alternativas para acreditar la condición de aportante regular o irregular con derecho. Los requisitos dependen de la situación previsional del trabajador:

Aportante regular: acreditar al menos 30 meses de aportes dentro de los últimos 36 meses anteriores a la solicitud. También puede cumplir esta condición quien reúna el mínimo de años de servicio exigidos por el régimen común o diferencial correspondiente.

Aportante irregular con derecho: registrar al menos 18 meses de aportes dentro de los últimos 36 meses .

Otra alternativa para aportantes irregulares: acreditar 12 meses de aportes dentro de los últimos 60 meses y contar con al menos la mitad de los años de servicios exigidos por el régimen común o diferencial. En el régimen común, esto equivale a 15 años de servicios.

Para los trabajadores autónomos, los aportes deben haberse realizado dentro del mes de su vencimiento. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el empleador debe haber efectuado los aportes previsionales correspondientes.

Los requisitos deben verificarse según los antecedentes de cada solicitante. Para consultar las condiciones completas, se puede acceder a la cartilla oficial de ANSES sobre el retiro por invalidez.

¿Para qué sirve el Formulario PS 6.284 y quiénes deben presentarlo?

El trámite del retiro por invalidez puede iniciarse en una oficina de ANSES con turno previo. ANSES.

El Formulario PS 6.284 es una declaración jurada que ANSES incluye entre los documentos requeridos para tramitar el retiro por invalidez. Su nombre hace referencia a la eventual percepción de prestaciones en provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o en las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

El documento permite declarar información sobre otros beneficios previsionales, como determinadas jubilaciones, pensiones o retiros. Estos datos son relevantes para que el organismo pueda revisar los antecedentes del titular y evaluar su situación.

Para presentarlo, es necesario completar los datos solicitados y firmar la declaración jurada. El formulario puede descargarse desde el documento oficial del PS 6.284.

¿Qué documentación se necesita para solicitar el retiro por invalidez?

Además del formulario, ANSES exige documentación para identificar al solicitante y verificar su situación laboral y previsional. Según la cartilla oficial, los principales documentos incluyen:

DNI: para acreditar la identidad del titular.

Formulario PS 6.284 firmado: con la declaración jurada correspondiente.

Documentación laboral y previsional: los antecedentes necesarios para verificar los aportes y determinar si cumple con las condiciones exigidas.

Documentación médica: los estudios, certificados y antecedentes necesarios para evaluar la incapacidad laboral durante el trámite.

El CUIL también es fundamental para identificar al trabajador y consultar su historia laboral. Si existen períodos de actividad que no aparecen registrados, puede ser necesario aportar comprobantes adicionales para acreditar los servicios y las contribuciones.

¿Dónde consultar los requisitos oficiales de ANSES?

Quienes necesiten solicitar esta prestación pueden consultar la página oficial de retiro por invalidez de ANSES, donde se detallan las condiciones de acceso y la documentación que debe presentar el titular.

También se recomienda revisar la cartilla oficial del trámite, que especifica los requisitos de aportes, los documentos exigidos y la documentación adicional que puede corresponder a los trabajadores autónomos.