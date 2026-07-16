Esta máquina de coser portátil es ideal para reparaciones rápidas: se consigue en Lidl con un megadescuento.

Las tareas de costura doméstica ya no requieren equipos grandes ni complejos. Lidl en España ha rebajado uno de sus productos más prácticos para quienes necesitan realizar arreglos rápidos en prendas y tejidos sin salir de casa. Se trata de la máquina de coser manual SINGER, un dispositivo compacto que destaca por su facilidad de uso y portabilidad.

Con un descuento del 40%, esta máquina de coser portátil se presenta como una alternativa económica para solucionar pequeños desperfectos en ropa, cortinas y otros textiles. Gracias a su reducido tamaño, también puede acompañar a los usuarios durante viajes o desplazamientos.

Cómo funciona la máquina de coser manual SINGER

La máquina de coser de mano está diseñada para realizar costuras rectas de forma sencilla mediante la pulsación de un botón. El dispositivo llega preparado para su uso, ya que incluye la bobina colocada y viene enhebrado, lo que facilita el manejo tanto a principiantes como a personas con experiencia en costura.

Su diseño portátil permite trabajar directamente sobre prendas, cortinas colgadas o tejidos difíciles de mover. Además, es adecuada para reparaciones rápidas en materiales como tela vaquera, lana y otros tejidos de uso cotidiano.

Esta máquina de coser portátil es ideal para reparaciones rápidas: se consigue en Lidl con un megadescuento. Lidl

Características de la máquina de coser portátil de Lidl

Diseño compacto y ligero

Dimensiones aproximadas: 20,5 x 3,5 x 7,5 cm.

Peso aproximado: 263 gramos.

Color blanco con detalles en rojo.

Fabricada en plástico resistente.

Rendimiento de costura

Velocidad de costura de 250 puntadas por minuto (ppm).

Costura recta con solo pulsar un botón.

Adecuada para trabajos de reparación y manualidades.

Permite coser tejidos con un grosor máximo de 1,8 mm.

Alimentación

Funciona con 4 pilas AA.

Compatible con adaptador de corriente de 6 V CC.

Las pilas y el adaptador no están incluidos.

Accesorios incluidos

Máquina de coser manual.

4 bobinas metálicas.

Aguja 90/14.

Enhebrador.

Pasador de extensión.

Esta máquina de coser portátil es ideal para reparaciones rápidas: se consigue en Lidl con un megadescuento. Lidl

Precio de la máquina de coser SINGER y cómo comprarla en Lidl

La máquina de coser está disponible en la tienda online de Lidl por 11,99 euros, un precio rebajado frente a su coste habitual de 19,99 euros. La promoción supone un descuento del 40%, lo que la convierte en una de las opciones más económicas para quienes buscan una herramienta práctica para arreglos textiles.

Para adquirirla, los interesados solo deben acceder a la página web de Lidl y realizar la compra online mientras haya disponibilidad de stock. Su formato compacto y su facilidad de uso la convierten en una solución útil para reparaciones domésticas y para llevar de viaje.