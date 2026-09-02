Septiembre dio inicio con grandes noticias para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia que permite acceder a reintegros de hasta $18.000 pesos en determinadas compras.

Los clientes de la entidad que posean esta aplicación y realicen pagos en los comercios adheridos, podrán obtener grandes descuentos que representan un alivio económico al bolsillo.

Además, la billetera virtual mantiene descuentos en gastronomía, comercios de cercanía, ferias, universidades y otros rubros durante septiembre de 2026.

Cuenta DNI devuelve hasta $18.000 en septiembre: quiénes pueden acceder

El beneficio de garrafas ofrece un 40% de descuento todos los días de septiembre, con un tope de reintegro unificado de $18.000 por mes y por persona. El máximo se alcanza con compras acumuladas por $45.000.

El beneficio de garrafas ofrece un 40% de descuento todos los días de septiembre, con un tope de reintegro unificado de $18.000 por mes y por persona. (Fuente: Shutterstock)

La promoción está dirigida a quienes compren garrafas para consumo familiar en comercios adheridos y paguen mediante las modalidades habilitadas de Cuenta DNI. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles de realizada la compra.

Confirman una nueva promoción con Mostaza y se podrá acceder a $15.000 de reintegro

Mostaza tendrá descuentos para usuarios de Cuenta DNI hasta diciembre. (Foto: Banco Provincia) Banco Provincia

Banco Provincia permitirá a los clientes de Cuenta DNI acceder a descuentos en todos los locales de Mostaza adheridos los jueves y viernes, utilizando Cuenta DNI como medio de pago .

Si la compra se paga con dinero en cuenta, el beneficio es del 25%, con un tope de devolución de $8.000 semanales por persona.

La diferencia está con la modalidad NFC, ya que quienes opten por este método podrán obtener un descuento mayor.

Concretamente, quienes utilicen pagos mediante NFC con una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI podrán acceder a un 30% de ahorro, con un límite de $15.000 por semana y por persona.

Todas las promociones de Cuenta DNI durante septiembre

Además del descuento en garrafas, Banco Provincia ofrece otros beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI. Entre ellos se encuentran promociones para compras cotidianas y descuentos especiales en distintos días de la semana.

Estas son algunas de las principales promociones vigentes durante septiembre: