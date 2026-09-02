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Septiembre dio inicio con grandes noticias para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia que permite acceder a reintegros de hasta $18.000 pesos en determinadas compras.
Los clientes de la entidad que posean esta aplicación y realicen pagos en los comercios adheridos, podrán obtener grandes descuentos que representan un alivio económico al bolsillo.
Además, la billetera virtual mantiene descuentos en gastronomía, comercios de cercanía, ferias, universidades y otros rubros durante septiembre de 2026.
Cuenta DNI devuelve hasta $18.000 en septiembre: quiénes pueden acceder
El beneficio de garrafas ofrece un 40% de descuento todos los días de septiembre, con un tope de reintegro unificado de $18.000 por mes y por persona. El máximo se alcanza con compras acumuladas por $45.000.
La promoción está dirigida a quienes compren garrafas para consumo familiar en comercios adheridos y paguen mediante las modalidades habilitadas de Cuenta DNI. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles de realizada la compra.
Confirman una nueva promoción con Mostaza y se podrá acceder a $15.000 de reintegro
Banco Provincia permitirá a los clientes de Cuenta DNI acceder a descuentos en todos los locales de Mostaza adheridos los jueves y viernes, utilizando Cuenta DNI como medio de pago.
Si la compra se paga con dinero en cuenta, el beneficio es del 25%, con un tope de devolución de $8.000 semanales por persona.
La diferencia está con la modalidad NFC, ya que quienes opten por este método podrán obtener un descuento mayor.
Concretamente, quienes utilicen pagos mediante NFC con una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI podrán acceder a un 30% de ahorro, con un límite de $15.000 por semana y por persona.
Todas las promociones de Cuenta DNI durante septiembre
Además del descuento en garrafas, Banco Provincia ofrece otros beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI. Entre ellos se encuentran promociones para compras cotidianas y descuentos especiales en distintos días de la semana.
Estas son algunas de las principales promociones vigentes durante septiembre:
- Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- Gastronomía por el Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre, con un tope de $15.000 por día y por persona.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 por mes y por persona.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona.
- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona.
- YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de gastronomía, con un tope de $8.000 por semana y por persona. El beneficio no alcanza a la compra de combustibles.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y por persona.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, mediante compras realizadas con QR desde la aplicación.