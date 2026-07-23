La almohada más buscada se consigue en Ikea: es ideal para combatir los dolores de espalda y se consigue en descuento. (Fuente: Shutterstock).

Encontrar una almohada que favorezca un descanso reparador y ayude a aliviar la tensión en la espalda y el cuello es una de las principales prioridades para quienes buscan mejorar la calidad del sueño. En este contexto, Ikea en España ha rebajado el precio de uno de sus modelos ergonómicos más populares, pensado para ofrecer mayor comodidad durante toda la noche.

Se trata de la almohada KLUBBSPORRE, un modelo fabricado con espuma viscoelástica y una capa de gel refrescante que se adapta a la forma de la cabeza, el cuello y los hombros. Además de su diseño ergonómico, destaca por su precio rebajado.

Cómo es la almohada ergonómica KLUBBSPORRE de Ikea y cómo funciona

La almohada KLUBBSPORRE ha sido diseñada para ofrecer un soporte firme y ergonómico a quienes duermen boca arriba o de lado. Su núcleo de espuma viscoelástica se adapta a la anatomía de la cabeza, el cuello y los hombros, ayudando a aliviar las tensiones acumuladas y favoreciendo una postura más cómoda durante el descanso.

Uno de sus principales diferenciales es la incorporación de una capa de gel que proporciona una superficie fresca y suave al contacto con la piel. Esta tecnología ayuda a mantener una temperatura más estable durante la noche, evitando la sensación de calor y mejorando el confort al dormir.

Además, el núcleo incorpora pequeños orificios que favorecen la circulación del aire y permiten que la humedad se evapore con mayor facilidad. La funda también contribuye a la ventilación y puede retirarse para lavarla a máquina, facilitando su mantenimiento.

La almohada más buscada se consigue en Ikea: es ideal para combatir los dolores de espalda y se consigue en descuento. Ikea

Características de la almohada ergonómica de Ikea

Espuma viscoelástica de alta adaptación

Se adapta a la cabeza, cuello y hombros.

Ayuda a aliviar la tensión muscular.

Proporciona un soporte firme y ergonómico.

Tecnología con gel refrescante

Incorpora una capa de gel con efecto fresco.

Mantiene una superficie lisa y agradable.

Reduce la sensación de calor durante el descanso.

Diseñada para una postura correcta

Recomendada para quienes duermen de lado o boca arriba.

Pensada para quienes necesitan una almohada alta y firme.

Favorece una posición más cómoda al dormir.

Materiales y composición

Tejido superior: 51,5 % polietileno y 48,5 % poliéster reciclado.

Tejido posterior: 99 % poliéster reciclado y 1 % elastano.

Relleno de espuma viscoelástica de poliuretano.

Ribete y tejido interior de poliéster.

Fácil mantenimiento

La funda es extraíble y puede lavarse a máquina a un máximo de 40 ºC.

El núcleo de la almohada no debe lavarse a máquina ni plancharse.

La funda puede secarse en secadora a baja temperatura.

La almohada más buscada se consigue en Ikea: es ideal para combatir los dolores de espalda y se consigue en descuento. Ikea

Precio de la almohada KLUBBSPORRE y cómo comprarla

La almohada ergonómica KLUBBSPORRE de Ikea, en su tamaño de 35 x 69 centímetros, tiene actualmente un precio de 34,99 euros, tras una rebaja de 5 euros respecto a su precio anterior de 39,99 euros. También está disponible una versión de 33 x 85 centímetros, con un coste superior de 5 euros.

La compra puede realizarse a través de la tienda online de Ikea o en sus establecimientos físicos, dependiendo de la disponibilidad de stock. La compañía ofrece envío a domicilio en España, excepto a las islas, Ceuta y Melilla, además de la posibilidad de consultar la disponibilidad del producto antes de realizar la compra.