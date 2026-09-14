Netflix anuncia 15 producciones en México para celebrar sus 15 años en el país | Foto: Netflix

En esta noticia La oportunidad del streaming

Netflix llegó a México hace 15 años, pero no fue sino hasta 2015 que la plataforma estrenó su primera producción original fuera de Estados Unidos: Club de Cuervos. Desde entonces ha producido y coproducido más de 200 títulos en el país entre 2016 y 2025, con una derrama económica de más de MXN $50,000 millones de pesos.

Durante la última década Netflix ha trabajado en colaboración con más de 50 casas productoras mexicanas.

Hoy, para celebrar sus 15 años en México, Netflix anuncia la producción de 15 producciones mexicanas que llegarán próximamente: series y películas de comedia, drama y acción; documentales que exploran temas como la memoria, la identidad, la familia y la vida cotidiana.

“Cumplir 15 años en México nos llena de orgullo, pero sobre todo, de un agradecimiento infinito hacia la comunidad creativa y hacia los millones de mexicanos que se entretienen con nuestros contenidos todos los días”, dijo Carolina Leconte, VP de contenido en México y licencias Latam de Netflix en un comunicado de la compañía.

Las nuevas producciones explorarán también nuevos géneros, más allá de los que usualmente han presentado.

Aunado al impacto económico al producto interno bruto (PIB), la plataforma de streaming asegura que en las 200 producciones que ha respaldado, han colaborado más de 15,000 personas de elenco y equipo técnico, a las que se suman más de 20,000 extras y contrataciones diarias adicionales.

Netflix ha dejado una derrama en más de 100 ciudades y poblaciones de todo México, las cuales han sido escenario de estas producciones.

Aproximadamente 50% de las locaciones han estado fuera de la Ciudad de México, llevando las historias y la producción audiovisual a lugares como Guadalajara, Puerto Escondido, San Miguel de Allende, Boca del Río, Hermosillo y Tijuana.

Entre las nuevas quince producciones se encuentran películas y series, pero también documentales sobre el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, el Subcomandante Marcos o la orca Keiko; y realities al estilo Big Brother o la Isla de TV Azteca: Habilidad física 100: México y Secreto millonario, ambas en colaboración de la casa productora EndemolShine Boomdog.

La oportunidad del streaming

Netflix no es la única plataforma de streaming que está apostando fuertemente en México. Hace unas semanas Prime Video, de Amazon, dijo que invertiría u$s 2,000 millones de dólares entre 2027 y 2030, para producciones originales, contenido local y derechos deportivos. México será uno de los cinco mercados prioritarios.

Tan sólo para 2027, la plataforma contempla más de 25 nuevos títulos, entre series, películas, producciones sin guion y formatos de reality. Entre los proyectos anunciados se encuentran nuevas temporadas de La Oficina y Tremembé, además de producciones como Florence Cassez, Rojo Corazón, Catedrales y Valentina.

Ambas empresas apuestan por un mercado que ya alcanza los 15.4 millones de suscriptores, al cierre del segundo trimestre, según la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU). Un aumento de 6.2% con respecto del año pasado, debido a que los usuarios contratan más de una plataforma actualmente.

El gasto promedio mensual por hogar destinado a plataformas de streaming asciende a MXN$ 316 pesos, un 23% más en su comparativo anual.

Netflix, sigue siendo la plataforma líder del mercado mexicano con 40% de market share, seguido de Disney+: (20%), Max (18%), Amazon Prime Video (8.5%) y ViX Premium (4.9%).