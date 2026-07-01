Qué significa que tu gato duerma arriba tuyo, según los especialistas.

Si tenés gato, seguro viviste la escena: te acostás y a los pocos minutos sentís un peso tibio que se acomoda arriba tuyo. No es casualidad. Los especialistas en comportamiento felino coinciden en que este hábito tiene una explicación .

Por qué tu gato elige dormir arriba tuyo

Los gatos tienen una temperatura corporal de alrededor de 38°C y duermen entre 12 y 16 horas por día.

En ese contexto, buscan siempre la fuente de calor más accesible , y el cuerpo humano cumple esa función a la perfección, sobre todo en invierno.

Sin embargo, el calor no explica todo. Durante el sueño, los felinos son especialmente vulnerables. Elegir dormir sobre vos también es una señal de confianza: tu gato considera ese lugar seguro.

A eso se suma el vínculo afectivo. El olor familiar del dueño funciona como un ancla emocional, algo similar a lo que sentían de cachorros junto a su madre.

Otras señales que confirman el vínculo

Además de dormir arriba tuyo, hay otros comportamientos felinos que refuerzan la misma idea:

Acostarse cerca de tu cabeza o sobre la almohada, buscando calor y vigilancia del entorno

Amasar con las patas antes de acostarse, un gesto heredado de la lactancia

Ronronear al recostarse, asociado a bienestar y relajación

Elegir siempre el mismo lugar de tu cuerpo, señal de un patrón aprendido y reforzado

Los gatos también tienen glándulas odoríferas que usan para marcar territorio. Al dormir sobre vos, en cierto modo te están incorporando a su espacio conocido.

Qué significa que tu gato duerma arriba tuyo, según los especialistas.

Lo que la ciencia todavía no puede confirmar

Acá conviene bajar un poco la expectativa romántica del título. En perros está demostrado que el contacto libera oxitocina, la hormona del vínculo. En gatos, esa evidencia todavía no es concluyente.

Algunos especialistas en etología señalan, además, que el hábito puede ser en parte aprendido: si el gato asoció dormir sobre vos con caricias y tranquilidad, repite la conducta aunque no implique necesariamente un lazo más profundo que con otro gato de la casa.

Tampoco es un beneficio unidireccional. Dormir con un gato encima puede generar interrupciones del sueño o problemas de alergias en algunas personas, por lo que no está de más pensar el equilibrio entre la cercanía del animal y el propio descanso.

En definitiva, el gesto combina calor, seguridad y afecto, aunque la ciencia todavía tiene preguntas abiertas sobre cuánto hay de cada cosa.