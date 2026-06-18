Cambia para siempre la tenencia de mascotas en México: adiós a los perros en la calle.

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La nueva estrategia busca atender el problema de la población canina y felina desde sus raíces, a través de acciones articuladas entre sociedad, municipios y Estado de México. Este enfoque impulsa la educación, la esterilización y la tutela responsable como pilares fundamentales para lograr un cambio social significativo.

Cambia para siempre la tenencia y cuidado de las mascotas como perros y gatos en Edomex. Se trata de la Estrategia CERA, la cual establece un antecedente en la forma de interactuar con los animales en México, al posicionar en el centro el respeto hacia los seres sintientes y la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno para su protección.

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Un compromiso de Estado para transformar el bienestar animal

Durante la firma del convenio en Toluca, la Gobernadora subrayó que el éxito de este esfuerzo radica en la participación colectiva:

“Proteger a los animalitos comunitarios exige la unión de voluntades y la colaboración entre la sociedad y los gobiernos”, afirmó.

La mandataria enfatizó que esta iniciativa representa una oportunidad histórica para transformar vidas: “El trabajo que estamos realizando en favor de los seres sintientes es solo el inicio de un largo camino hacia una cultura de bienestar”, señaló ante representantes de diversas instituciones y asociaciones.

Qué significa que una persona adopte perros de la calle, según la psicología Fuente: Shutterstock
Qué significa que una persona adopte perros de la calle, según la psicología Fuente: Shutterstock
  • Brigadas de captura y esterilización
  • Atención directa en comunidades
  • Acciones que ponen fin a la vida en la calle

La Estrategia CERA promueve dinámicas integrales que no solo buscan disminuir la reproducción descontrolada, sino también fomentar la conciencia ciudadana a través de campañas de educación y adopción responsable para asegurar hogares permanentes y seguros.

  • Campañas de adopción responsable
  • Participación de academia y sociedad civil

Estas acciones colaborativas tienen un objetivo claro: prevenir que perros y gatos continúen viviendo en situaciones de calle, promoviendo entornos donde cada animal reciba el cuidado, respeto y protección que merece en armonía con su comunidad.

Cambia para siempre la tenencia de mascotas en México: adiós a los perros en la calle.
Cambia para siempre la tenencia de mascotas en México: adiós a los perros en la calle.Gobierno de México

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