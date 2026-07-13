A muchas personas les sucede que aplican su perfume por la mañana y, pocas horas después, el aroma parece haber desaparecido por completo.

Aunque suele pensarse que esto significa que la fragancia es de mala calidad, en realidad intervienen varios factores.

Comprender por qué un perfume dura poco tiempo permite elegir mejor las fragancias y adoptar hábitos que ayudan a prolongar su fijación.

Con algunos cambios sencillos, es posible hacer que el aroma permanezca durante más horas sin necesidad de reaplicarlo constantemente.

¿Qué significa que un perfume dure poco tiempo en la piel?

Si un perfume desaparece rápidamente, no siempre es porque el producto sea malo. La duración de una fragancia depende de distintos factores, entre ellos la concentración de aceites esenciales, el tipo de piel y las condiciones ambientales.

Las pieles secas, por ejemplo, suelen absorber el perfume con mayor rapidez, haciendo que las notas aromáticas se desvanezcan antes. En cambio, las pieles con mayor hidratación retienen mejor las moléculas de la fragancia y prolongan su duración .

También influye la concentración del perfume. Un Parfum contiene un mayor porcentaje de esencia y puede durar entre 8 y 12 horas o más. Un Eau de Parfum suele mantenerse entre 6 y 8 horas, mientras que un Eau de Toilette tiene una duración aproximada de 3 a 5 horas y un Eau de Cologne permanece menos tiempo debido a su menor concentración.

Otro aspecto importante es la llamada “fatiga olfativa”. Después de varias horas, el cerebro deja de percibir un aroma constante, aunque las personas que están alrededor todavía puedan sentirlo.

Qué significa que el perfume dure poco tiempo y cómo lograr que permanezca por más horas en la piel. Fuente: Shutterstock

Cómo hacer que el perfume permanezca por más horas en la piel

Existen varias recomendaciones de especialistas en perfumería para aumentar la duración de cualquier fragancia sin alterar su aroma.

Entre las más efectivas se encuentran:

Aplicar el perfume sobre la piel limpia e hidratada, ya que la humedad ayuda a fijar mejor las moléculas aromáticas.

Colocar una crema corporal sin perfume o un poco de vaselina en los puntos de aplicación antes de perfumarse.

Rociar la fragancia en zonas de pulso como muñecas, cuello, detrás de las orejas y parte interna de los codos, donde el calor corporal favorece la difusión del aroma.

Evitar frotar las muñecas después de aplicar el perfume, ya que ese movimiento puede modificar las notas de salida y acelerar su evaporación.

Aplicar una ligera cantidad sobre la ropa cuando el fabricante lo permita, teniendo cuidado con telas delicadas que puedan mancharse.

Los errores más comunes que hacen que el perfume se desvanezca rápidamente

Muchas veces, la poca duración del perfume se debe a hábitos cotidianos que reducen su fijación sin que la persona lo note.

Uno de los más frecuentes es guardar el frasco en el baño . La humedad y los cambios de temperatura deterioran la composición de la fragancia con el paso del tiempo. Lo recomendable es conservarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.

Otro error habitual es aplicar demasiado perfume esperando que dure más tiempo . La cantidad no siempre mejora la fijación; lo importante es colocarlo correctamente y elegir una concentración adecuada para cada ocasión.