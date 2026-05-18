La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una nueva normativa que impactará sobre perfumes, cosméticos y productos de higiene personal comercializados en todo el país. La medida incorpora cambios acordados por el MERCOSUR y prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas consideradas peligrosas para la salud. Así se estableció mediante la Disposición 2820/2026, publicada en el Boletín Oficial, que obliga a fabricantes, importadores y comercializadores a reformular productos que contengan estos componentes prohibidos. Según explicó el organismo, se actualizó el listado de ingredientes que no pueden utilizarse en perfumes, cosméticos y productos de higiene personal vendidos en Argentina. Ambos componentes fueron clasificados por organismos internacionales como sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. De acuerdo con la normativa, la actualización responde a estándares sanitarios impulsados por el MERCOSUR y busca reforzar la seguridad de los consumidores. Las autoridades sanitarias remarcaron que estas sustancias eran utilizadas principalmente en esmaltes semipermanentes, geles y otros productos cosméticos, aunque la normativa también alcanza a perfumes y artículos de higiene personal. La disposición establece un plazo de 60 días para que los productos ya registrados adecuen sus fórmulas y documentación a las nuevas exigencias. Esto significa que las empresas deberán: La medida impactará tanto sobre fabricantes nacionales como sobre importadores y distribuidores de perfumes y cosméticos.