El Banco del Bienestar aumentó 44.9% los recursos que dispersó entre beneficiarios de programas sociales en el último año, pero su infraestructura física prácticamente no creció.

De acuerdo con la comparación entre el Primer y Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la institución dispersó MXN$713,371.6 millones correspondientes a 22 programas sociales, frente a los MXN$492,286.5 millones reportados un año antes.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, su red pasó de 3,149 a 3,150 sucursales: una sola unidad adicional. El número de cajeros automáticos aumentó de 2,946 a 2,956.

El Gobierno federal destacó al Banco del Bienestar como el principal instrumento para dispersar los recursos de la política social y acercar los apoyos a la población beneficiaria.

Más tarjetas y cuentas

La expansión del banco se concentró principalmente en el número de usuarios. En el periodo más reciente entregó 14.5 millones de tarjetas de débito, frente a 10.5 millones del corte anterior, con lo que el acumulado histórico pasó de 38.1 millones a 57.6 millones de plásticos distribuidos.

También abrió 10.2 millones de cuentas nuevas, frente a 7.6 millones reportadas un año antes.

La cobertura territorial, en cambio, registró cambios mínimos. El número de localidades atendidas pasó de 2,701 a 2,703 y los municipios cubiertos aumentaron de 1,970 a 1,972.

De estos últimos, 1,083 municipios continúan sin presencia de sucursales de banca comercial.

Ante esta situación, el Segundo Informe destacó la implementación de la Banca Móvil Transaccional como una alternativa para ampliar el acceso a servicios financieros en zonas donde no existe presencia bancaria.

El documento también reconoció un hallazgo de auditoría interna relacionado con la entrega de tarjetas. Durante 2024, el banco no entregó 95,960 tarjetas correspondientes a las Becas para el Bienestar, de las cuales 94,251 aparecían registradas como activas.

Además, en 1,078 cuentas activas cuyas tarjetas no habían sido entregadas continuaron dispersándose recursos por MXN$8.6 millones.

Bienestar Paisano aceleró su crecimiento

Entre los productos reportados por la institución, la Tarjeta Bienestar Paisano, dirigida a connacionales repatriados, fue una de las que registró el mayor crecimiento.

El número de personas atendidas pasó de 34,817, entre enero y junio de 2025, a 103,591 en el periodo más reciente, un aumento de 197.5%.

Los recursos dispersados mediante este programa crecieron de MXN$69.6 millones a MXN$265.9 millones, lo que representó un incremento de 282%.

El Banco del Bienestar también reportó avances en el convenio firmado con la Tesorería de la Federación para apoyar en el cobro de impuestos federales.

Las operaciones de recepción de recursos pasaron de 936 a 22,882, mientras que el monto recaudado aumentó de MXN$586,000 a MXN$31.6 millones.

En el informe anterior, el convenio apenas había sido anunciado y todavía no se reportaban cifras de operación.

FINABIEN multiplicó los apoyos

La Financiera para el Bienestar (FINABIEN) también mostró un fuerte crecimiento entre ambos informes, aunque la comparación parte de una base distinta, debido a que el primer reporte reflejaba todavía la etapa inicial de su proceso de modernización.

El número de apoyos de financiamiento otorgados pasó de 1,498 a 70,207, mientras que el monto total aumentó de MXN$37.7 millones a MXN$1,017.9 millones.

La cobertura potencial de población también pasó de 108.1 millones a 113.9 millones de personas.

FINABIEN obtuvo además la calificación crediticia AAA de HR Ratings por segundo año consecutivo.

En materia de remesas, amplió la distribución de sus tarjetas FINABIEN Paisan@-EUA. Mientras el primer informe reportaba 28,294 tarjetas distribuidas únicamente en México, el Segundo Informe registró 82,908 entregadas en territorio nacional y otras 94,189 en Estados Unidos.

La comparación directa de las cifras de remesas, sin embargo, es limitada debido a que ambos informes presentan categorías y desgloses distintos.

En el último año, el Banco del Bienestar y FINABIEN ampliaron su alcance principalmente a través de más recursos, cuentas, tarjetas y servicios. Pero mientras la operación creció a doble y hasta triple dígito, la infraestructura física del banco prácticamente se estancó. El Gobierno, por tanto, está apostando a que la inclusión financiera avance más rápido por la vía digital que por la apertura de sucursales.