La Patagonia argentina es un destino de gran relevancia, frecuentado tanto por los habitantes locales como por turistas extranjeros. En atención a esta afluencia, se ha decidido proceder con la pavimentación total de una significativa ruta, con el fin de mejorar el acceso a una de las ciudades más bellas de la región. En este contexto, el gobierno de la provincia de Neuquén implementa la pavimentación completa de la Ruta Provincial 65, que conecta Villa Traful con las rutas nacionales 40 y 237. Esta obra transformará el acceso a Traful, uno de los pueblos más encantadores y menos masificados de la región, integrándolo de forma definitiva al famoso Circuito de los Siete Lagos y potenciando la conectividad entre Villa Angostura, San Martín de los Andes y otros destinos cordilleranos. Se trata de un trabajo que consistirá en 58 km de pavimentación, el cual se dividió en dos etapas principales: Hasta el momento, el acceso a Villa Traful (un pequeño pueblo de solo 761 habitantes, según el último censo 2022) dependía en gran medida de tramos de ripio que se complicaban durante el invierno o con lluvias. Con el asfalto completo, se alcanzarán varios beneficios clave, tales como: Como gran parte de la zona patagónica, Villa Traful también sobresale por sus lagos con aguas turquesas, montañas y circuitos para realizar actividades al aire libre. Entre sus lugares más destacados se encuentran: La finalización de la pavimentación de la Ruta Provincial 65 significará un avance notable para el desarrollo turístico de Villa Traful, ya que permitirá una llegada más sencilla y segura a los visitantes. Este cambio en la infraestructura no solo beneficiará al turismo, sino que también facilitará el acceso a las actividades recreativas que ofrece la zona, como el senderismo y la exploración de sus lagos. Asimismo, se espera que estas iniciativas se complementen con la mejora en la conectividad, optimizando la experiencia del turista y promoviendo una mayor conservación de los recursos naturales de la Patagonia.