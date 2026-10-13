Qué significa la señal de tránsito con líneas negras y un semicírculo.

Reconocer las señales de tránsito es fundamental para que el conductor se anticipe a las condiciones del camino y evite situaciones de riesgo.

Algunas advierten sobre maniobras, otras expresan prohibiciones y también hay indicaciones relacionadas con la seguridad durante la circulación.

Una normativa importante que hay que tener en cuenta al momento de manejar es circular con las luces bajas encendidas, según la ruta que se transite.

La regla permite que los conductores identifiquen mejor la presencia de otro auto, incluso durante el día.

Qué significa la señal de tránsito con líneas negras y un semicírculo

La señal se vincula con el uso de las luces bajas y recuerda a los conductores la importancia de mantener encendido el sistema de iluminación.

Reconocer esta señal es importante porque las luces del vehículo permiten mejorar la visibilidad del camino, pero también ayudan a que otros conductores puedan advertir su presencia a una distancia prudente.

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, en su artículo 47, los vehículos deben circular por las rutas nacionales con las luces bajas o las luces diurnas (DRL) encendidas tanto de día como de noche , independientemente de la luz natural o de las condiciones de visibilidad.

Por qué es importante circular con las luces bajas encendidas

La señal de tránsito indica la obligación de circular con las luces bajas encendidas en la ruta. ChatGPT

La precaución es más importante cuando las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad, como ocurre durante la lluvia, la niebla o las tormentas.

No obstante, las luces bajas no deben confundirse con las luces altas. Estas últimas pueden encandilar a otros conductores y deben utilizarse de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre el uso de las luces

El artículo 47 de la Ley 24.449 (modificado por modificado por la Ley N° 27.425) establece las reglas generales para el uso de las luces de los vehículos.

Entre sus principales disposiciones, señala que:

Luces bajas o diurnas: deben permanecer encendidas durante la circulación por rutas nacionales, sin importar la luz natural ni la visibilidad.

Luces altas: uso obligatorio solo en zonas rurales y autopistas, siempre y cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo demanden.

Luces de posición y de patente: deben utilizarse cuando la luz natural o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo demanden.

Luces antiniebla: deben emplearse para la finalidad para la que fueron diseñadas.

Qué hacer cuando hay niebla, lluvia o poca visibilidad

Cuando las condiciones meteorológicas dificultan la conducción, es importante adaptar la velocidad y mantener una distancia prudencial respecto de los demás vehículos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda mantener las luces bajas encendidas ante la niebla, utilizar los faros antiniebla si el auto cuenta con ellos y reducir la velocidad gradualmente.