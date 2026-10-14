La Agencia Nacional de Seguridad Vial incluye este cartel entre las señales informativas.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y ayudar a los conductores a anticipar las condiciones del camino.

Sin embargo, algunos carteles pueden generar dudas cuando su diseño no resulta tan familiar o su significado no es evidente a primera vista.

Una de ellas es la señal azul con un rectángulo rojo y una línea blanca que advierte sobre una característica importante del recorrido con el que se encontrará el conductor.

Reconocerla permite saber qué esperar más adelante y evitar desvíos o maniobras innecesarias.

¿Qué significa la señal de tránsito azul con un rectángulo rojo y una línea blanca?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identifica este cartel como “Camino o calle sin salida” (I.15). Se trata de una señal informativa que indica que la vía señalada termina y que no es posible continuar por ella en la misma dirección.

El pictograma representa el trazado de un camino que finaliza. La línea blanca muestra la vía, mientras que el rectángulo rojo señala el punto en el que se interrumpe.

De esta manera, el conductor puede advertir que la vía termina y evaluar un recorrido alternativo antes de ingresar en ella.

El manual oficial contempla distintas variantes de esta señal, según la disposición de la calle o el camino que se quiere indicar.

Por eso, observar el dibujo completo es importante para interpretar correctamente el mensaje y distinguir si la vía principal termina o si el aviso corresponde a una de sus ramas.

¿Dónde puede aparecer la señal de camino o calle sin salida?

La señal de tránsito azul con una franja roja advierte que una calle o un camino no tiene salida. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

La señal puede encontrarse en calles de barrios residenciales, accesos y caminos que terminan sin conexión con otra vía.

Su ubicación busca advertir a los conductores antes de que ingresen en un tramo del que no podrán continuar en la misma dirección.

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, la señal debe colocarse antes de la última intersección previa al sector sin salida o antes del ingreso a la vía cerrada.

El cartel también puede indicar que una calle lateral termina, aunque la vía principal continúe. En ese caso, es importante observar el esquema blanco sobre el fondo azul para identificar qué tramo del camino no tiene salida.

¿Qué hay que hacer al ver la señal de tránsito?

Al encontrar esta señal, lo primero es revisar el recorrido y evaluar si conviene tomar otra calle antes de ingresar en el tramo sin salida.

Si el destino se encuentra más adelante, será necesario buscar una vía alternativa para llegar.

En cambio, si el conductor ya ingresó en la calle sin salida, deberá evaluar cómo regresar de manera segura.