Encontrar una moneda en la puerta de un auto.

Cada vez más personas se encontraron con una situación que a simple vista puede parecer un descuido o una broma, pero generó preocupación en los conductores. Se trata de encontrar una moneda encajada en la manija de la puerta, ¿qué significa y por qué es importante prestarle atención?

Si bien pueden haber diferentes motivos detrás de esta acción, lo cierto es que puede ser una señal de alerta de que hay delincuentes maniobrando el auto.

¿Qué significa encontrar una moneda en la manija de la puerta del auto?

Una moneda colocada en la manija de un auto puede interferir en el cierre centralizado del vehículo. Es decir que el sistema automático no cerrará de forma correcta esa puerta y quedará abierto.

De esta manera, el vehículo puede quedar vulnerable y expuesto a robos, aunque el conductor crea que lo dejó con seguro.

No obstante, este método no funciona en todos los autos, ya que muchos modelos al detectar que la puerta quedo mal cerrada emiten una alarma que notifica al chofer.

Encontrar una moneda en la manija del auto

Qué debés hacer al encontrar una moneda en la puerta del auto

Al hallar la moneda en la manija, es importante tener en cuenta estos métodos de prevención: