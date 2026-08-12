En esta noticia

Un truco de limpieza casero propone sumergir la escoba en agua caliente con sal durante la noche para renovar sus cerdas y extender su vida útil. La técnica combina ingredientes básicos del hogar y gana popularidad entre quienes buscan mantener sus utensilios en buen estado sin gastar dinero extra.

El método circula en sitios especializados en tips de limpieza y consiste en combinar sal, vinagre blanco y agua caliente en un balde. La mezcla actúa sobre las cerdas y ayuda a eliminar la suciedad acumulada con el uso diario.

Trucos.Colocar una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

¿Por qué funciona el truco de la sal en la escoba?

La sal actúa como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarse con agua caliente y vinagre, ayuda a que las cerdas recuperen firmeza y dejen de abrirse o deformarse con el paso del tiempo.

Un truco de limpieza casero propone sumergir la escoba en agua caliente con sal durante la noche para renovar sus cerdas y extender su vida útil.
Un truco de limpieza casero propone sumergir la escoba en agua caliente con sal durante la noche para renovar sus cerdas y extender su vida útil.

Para aplicarlo se necesitan pocos elementos y cantidades precisas:

  • Un balde con agua bien caliente
  • Una taza de vinagre blanco
  • Media taza de sal
  • La escoba a tratar.

Te puede interesar

Dylan, albañil latino que trabaja en Australia: “Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares”

¿Cómo se aplica el método y qué resultados deja?

El procedimiento es simple: se llena el balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, se agrega el vinagre y luego la sal, y se sumerge la escoba durante al menos treinta minutos, aunque dejarla toda la noche potencia el efecto.

Al retirarla, conviene sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas hacia el desagüe de una ducha o bacha, para que escurra el exceso de agua. El resultado es una escoba más firme y con mayor vida útil, lista para seguir usándose sin perder eficacia.