Un truco de limpieza casero propone sumergir la escoba en agua caliente con sal durante la noche para renovar sus cerdas y extender su vida útil. La técnica combina ingredientes básicos del hogar y gana popularidad entre quienes buscan mantener sus utensilios en buen estado sin gastar dinero extra.

El método circula en sitios especializados en tips de limpieza y consiste en combinar sal, vinagre blanco y agua caliente en un balde. La mezcla actúa sobre las cerdas y ayuda a eliminar la suciedad acumulada con el uso diario.

¿Por qué funciona el truco de la sal en la escoba?

La sal actúa como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarse con agua caliente y vinagre , ayuda a que las cerdas recuperen firmeza y dejen de abrirse o deformarse con el paso del tiempo.

Un truco de limpieza casero propone sumergir la escoba en agua caliente con sal durante la noche para renovar sus cerdas y extender su vida útil.

Para aplicarlo se necesitan pocos elementos y cantidades precisas:

Un balde con agua bien caliente

Una taza de vinagre blanco

Media taza de sal

La escoba a tratar.

¿Cómo se aplica el método y qué resultados deja?

El procedimiento es simple: se llena el balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, se agrega el vinagre y luego la sal, y se sumerge la escoba durante al menos treinta minutos, aunque dejarla toda la noche potencia el efecto.

Al retirarla, conviene sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas hacia el desagüe de una ducha o bacha, para que escurra el exceso de agua. El resultado es una escoba más firme y con mayor vida útil, lista para seguir usándose sin perder eficacia.