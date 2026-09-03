Atención conductores | Revisarán patente por patente y multarán a los conductores que cometan estas infracciones

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Los conductores en Colombia deben prestar especial atención al estado y la correcta ubicación de las placas de sus vehículos. La normativa de tránsito establece sanciones para quienes circulen con matrículas que no permitan identificar correctamente al automotor.

El Código Nacional de Tránsito contempla multas para quienes conduzcan con placas adulteradas y también establece consecuencias cuando estas se encuentran obstruidas o en condiciones que impiden su plena identificación. En determinados casos, además de la sanción económica, el vehículo puede ser inmovilizado.

Placas de vehículos: cuáles son las infracciones que pueden generar una multa

El Ministerio de Transporte precisó que la placa cumple la función de identificar de manera externa al vehículo y, por este motivo, debe permanecer completamente visible y legible.

Según el Manual de Infracciones y un concepto emitido por el Ministerio, los conductores pueden tener problemas si circulan con la placa:

Oculta o con obstáculos que impidan verla completamente.

Doblada o colocada en una posición que dificulte su lectura.

Sucia al punto de impedir su identificación.

Borrada o deteriorada por el uso.

Retocada o repintada.

Adulterada o alterada.

Dentro de la cabina o en un lugar diferente al establecido que dificulte su visibilidad.

Además, la normativa sanciona circular sin placas, con una sola placa o con placas falsas, según corresponda al tipo de vehículo y la situación.

¿De cuánto es la multa por llevar las placas en estas condiciones?

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece para las infracciones de la categoría B relacionadas con las placas una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). En los supuestos B.3 a B.6 también procede la inmovilización del vehículo.

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Por su parte, el Manual de Infracciones incluye dentro del código B.03 conducir sin placas o llevarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación. El código B.04 corresponde específicamente a conducir con placas adulteradas, retocadas o alteradas.

Qué hacer si la placa del vehículo está deteriorada

Un punto importante es que el propietario no debe reparar o retocar por su cuenta una placa deteriorada. El Ministerio de Transporte explicó que, si se borró por el uso o sufrió daños, corresponde solicitar un duplicado ante la autoridad competente.

Mientras se adelanta el trámite existen mecanismos reglamentados para la expedición de un permiso por duplicado de placa, que debe ubicarse en un lugar visible del vehículo para permitir su identificación.

Así, antes de circular, resulta importante comprobar que las placas estén en su ubicación correspondiente, sean legibles y no tengan objetos, suciedad o modificaciones que dificulten reconocerlas correctamente.