Una ambiciosa obra de infraestructura volvió a instalarse en el centro del debate sobre el futuro de la conectividad en la Patagonia. Se trata de un proyecto que apunta a crear una conexión permanente en una de las zonas más estratégicas del extremo austral , con el objetivo de facilitar el transporte de personas y mercancías.

La propuesta contempla una obra subterránea bajo una de las vías marítimas más importantes de la región y, de concretarse, podría modificar la logística de acceso a Tierra del Fuego y fortalecer la integración entre Argentina y Chile.

Cómo sería el túnel bajo el Estrecho de Magallanes

El proyecto prevé la construcción de un túnel submarino de aproximadamente 3,7 kilómetros de extensión entre Punta Delgada y Bahía Azul, dos puntos ubicados a ambos lados del Estrecho de Magallanes.

La iniciativa surge como una alternativa para mejorar la conectividad terrestre en la región y reducir la dependencia del actual sistema de barcazas utilizado para atravesar el estrecho.

Especialistas señalan que la obra es técnicamente viable, aunque advierten que presenta importantes desafíos debido a las condiciones geográficas y climáticas de la zona.

Qué estudios son necesarios antes de iniciar la construcción

Antes de avanzar con cualquier etapa de ejecución, los expertos consideran indispensable realizar estudios geotécnicos y geofísicos para conocer en detalle las características del subsuelo.

Estas evaluaciones permitirían determinar la composición de las rocas, detectar posibles fallas geológicas, analizar la permeabilidad del terreno y medir la presión del agua bajo el lecho marino.

ChatGPT

La información obtenida será clave para definir el método constructivo más adecuado. Entre las alternativas que se analizan aparecen las tuneleras especializadas y otros sistemas de excavación utilizados en obras subterráneas de gran escala.

Los desafíos que enfrenta una obra de estas características

Además de la excavación, el proyecto requerirá complejos sistemas de ventilación, monitoreo permanente y estrictos protocolos de seguridad.

Al tratarse de una infraestructura vial bajo el mar, la gestión del aire en el interior del túnel y la capacidad de respuesta ante emergencias figuran entre los principales aspectos que deberán contemplarse durante la etapa de diseño.

Las condiciones climáticas extremas propias de la región austral también representan uno de los factores que elevan la complejidad operativa de la futura obra.

Cuánto costaría el megaproyecto

Las estimaciones preliminares ubican la inversión necesaria en torno a los US$ 1.500 millones.

Por ese motivo, los especialistas sostienen que la viabilidad del proyecto no dependerá únicamente de cuestiones técnicas, sino también de su impacto económico y social.

Entre los aspectos que deberán analizarse figuran la demanda de transporte, los beneficios para el turismo, el desarrollo productivo de la región y el ahorro logístico que implicaría contar con una conexión fija durante todo el año.

Por qué el acuerdo entre Argentina y Chile será determinante

Los expertos coinciden en que una obra de esta magnitud requerirá una coordinación estrecha entre ambos países.

Además de los estudios de factibilidad y los análisis de costo-beneficio, será necesario definir mecanismos de financiamiento que permitan afrontar una inversión multimillonaria.

En ese contexto, el respaldo político y económico de Argentina y Chile aparece como una condición indispensable para que el proyecto avance y pueda convertirse en una realidad para el extremo sur del continente.