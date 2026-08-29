Un equipo del ascenso creará un imponente estadio: invertirá más de 115 millones de euros y será de los más avanzados de la región.

El Marbella FC, club que participa en la tercera categoría de ascenso del fútbol español, está a punto de llevar a cabo un salto histórico en infraestructuras deportivas. Precisamente, la Fundación Marbella FC construirá un nuevo estadio que se convertirá en uno de los referentes modernos del sur del país.

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado recientemente el proyecto básico de esta ambiciosa obra, valorada en cerca de 115 millones de euros, lo que la posiciona como una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas del municipio en los últimos años.

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

Estadio del club de ascenso en España

El nuevo estadio se erigirá con una capacidad para 10.000 espectadores, superando de manera significativa las limitaciones del recinto anterior. Su ubicación estará en el centro urbano de Marbella, en una parcela de aproximadamente 45.000 metros cuadrados que anteriormente ocupaba el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

Además del campo de fútbol principal, el complejo deportivo contará con instalaciones de alto nivel que lo convertirán en un estadio multifuncional de gran envergadura:

Un centro de alto rendimiento destinado a la preparación de deportistas.

Un hotel deportivo diseñado con 90 habitaciones.

Un extenso aparcamiento con capacidad para 1.000 vehículos.

Zonas comerciales y gastronómicas que enriquecerán la experiencia de los aficionados.

Estas características lo posicionan como uno de los proyectos más avanzados de la región, manteniendo estándares de confort, sostenibilidad y servicios característicos de estadios de categorías superiores. El presupuesto destinado a la ejecución material asciende a 81,2 millones de euros, mientras que el costo total del proyecto alcanza casi los 115 millones.

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

Adiós al histórico Estadio Antonio Lorenzo Cuevas

El nuevo estadio se erige sobre las ruinas del histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, inaugurado en 1975, que durante numerosas décadas funcionó como la sede del Marbella FC. Esta instalación, con capacidad para aproximadamente 7000 espectadores y dimensiones de césped de 100 x 65 metros, tuvo que ser clausurada en 2021 debido a riesgos de colapso.

Subsecuentemente, sufrió un incendio en la zona de césped y fue demolido a finales del verano pasado. Las labores de demolición se prolongaron durante varios meses para acondicionar el terreno de manera adecuada.

El antiguo estadio no solo fue un lugar de encuentro para partidos de fútbol, sino que también se transformó en un escenario de grandes conciertos internacionales en las décadas de 1980 y 1990, con actuaciones legendarias de Queen, Michael Jackson, Tina Turner y Prince, quienes dejaron una huella perdurable en la memoria cultural de Marbella.

Nuevo estadio del Marbella FC: concesión, fechas clave y próximos pasos

La Fundación Marbella FC ha obtenido del Ayuntamiento una concesión demanial de 75 años para la explotación del nuevo estadio, a cambio de un canon anual de 221.000 euros.

Como condición, la entidad debe presentar el proyecto de ejecución visado en un plazo de dos meses y proporcionar un aval de 172.700 euros para asegurar la reposición de árboles afectados por las obras.

Una vez cumplidos los trámites administrativos y comunicada la ejecución, se prevé un periodo de ejecución de dos años y medio. Esto indica que, si todo progresa según lo planeado, los aficionados del Marbella FC podrán disfrutar de su nueva casa en un futuro cercano.