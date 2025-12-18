En esta noticia
Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas personas aprovechan este período para realizar limpiezas profundas en el hogar. No solo se trata de ordenar y desinfectar los espacios, sino también de renovar el ambiente y dejar atrás las cargas del año que termina.
En ese contexto, existe un ritual casero muy difundido que combina limpieza física y simbólica. Se basa en limpiar la superficie de la heladera y colocar un vaso con agua, vinagre y sal, una práctica que cobra especial relevancia antes de Navidad y Año Nuevo.
Así se prepara el ritual para eliminar las malas energías antes de Navidad y Año Nuevo
Este ritual parte de la idea de que la heladera es uno de los puntos más activos de la casa, ya que permanece encendida todo el día y concentra el movimiento cotidiano del hogar. Por ese motivo, se considera un lugar clave para realizar una limpieza previa a las fiestas.
La combinación de agua, vinagre y sal se utiliza de forma simbólica para absorber energías negativas acumuladas y favorecer un ambiente más liviano y armonioso. Para muchas creencias populares, este gesto ayuda a cerrar ciclos y preparar el hogar para comenzar el nuevo año con una energía renovada.
Cómo hacer el ritual y cuándo repetirlo
Luego de limpiar bien la superficie de la heladera, se coloca un vaso transparente con agua, una cucharada de sal y un chorrito de vinagre blanco. El vaso se deja sin tapar durante varios días, idealmente desde los días previos a Navidad hasta después de Año Nuevo.
Pasado ese tiempo, se recomienda desechar el contenido y lavar el recipiente. Quienes siguen esta tradición aseguran que repetir el ritual al inicio del año ayuda a mantener la armonía del hogar y a encarar el nuevo ciclo con una sensación de limpieza y renovación.
¿Por qué es importante limpiar la heladera antes de las fiestas?
La limpieza de la superficie de la heladera representa el orden y la depuración antes de momentos de encuentro familiar. El vinagre se asocia con la limpieza profunda, mientras que la sal simboliza protección y equilibrio dentro del hogar.
Colocar el vaso arriba de la heladera tiene un sentido práctico y simbólico. Se cree que, al estar en un punto elevado y activo, la mezcla puede captar las cargas negativas del ambiente durante los días previos a las celebraciones.