Mezclar vinagre de manzana con agua caliente: por qué recomiendan hacerlo y cuál es el beneficio poco conocido

Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas personas aprovechan este período para realizar limpiezas profundas en el hogar. No solo se trata de ordenar y desinfectar los espacios, sino también de renovar el ambiente y dejar atrás las cargas del año que termina.

En ese contexto, existe un ritual casero muy difundido que combina limpieza física y simbólica. Se basa en limpiar la superficie de la heladera y colocar un vaso con agua, vinagre y sal, una práctica que cobra especial relevancia antes de Navidad y Año Nuevo.

Así se prepara el ritual para eliminar las malas energías antes de Navidad y Año Nuevo

Este ritual parte de la idea de que la heladera es uno de los puntos más activos de la casa, ya que permanece encendida todo el día y concentra el movimiento cotidiano del hogar. Por ese motivo, se considera un lugar clave para realizar una limpieza previa a las fiestas.

La combinación de agua, vinagre y sal se utiliza de forma simbólica para absorber energías negativas acumuladas y favorecer un ambiente más liviano y armonioso. Para muchas creencias populares, este gesto ayuda a cerrar ciclos y preparar el hogar para comenzar el nuevo año con una energía renovada.

Este ritual, sencillo y casero, ayuda a eliminar las malas energías previo a la Navidad. Fuente: Archivo.

Cómo hacer el ritual y cuándo repetirlo

Luego de limpiar bien la superficie de la heladera, se coloca un vaso transparente con agua, una cucharada de sal y un chorrito de vinagre blanco. El vaso se deja sin tapar durante varios días, idealmente desde los días previos a Navidad hasta después de Año Nuevo.

Pasado ese tiempo, se recomienda desechar el contenido y lavar el recipiente. Quienes siguen esta tradición aseguran que repetir el ritual al inicio del año ayuda a mantener la armonía del hogar y a encarar el nuevo ciclo con una sensación de limpieza y renovación.

¿Por qué es importante limpiar la heladera antes de las fiestas?

La limpieza de la superficie de la heladera representa el orden y la depuración antes de momentos de encuentro familiar. El vinagre se asocia con la limpieza profunda, mientras que la sal simboliza protección y equilibrio dentro del hogar.

Colocar el vaso arriba de la heladera tiene un sentido práctico y simbólico. Se cree que, al estar en un punto elevado y activo, la mezcla puede captar las cargas negativas del ambiente durante los días previos a las celebraciones.