Mesa de Navidad | Este supermercado liquida sidra premium a 2x1 por $ 3.000: dónde conseguir la oferta Fuente: Shutterstock

La sidra es un clásico de la Navidad y es una bebida infaltable para brindar cuando el reloj marca las 00:00 del 25 de diciembre. En las vísperas de la Nochebuena, uno de los supermercados más importantes del país lanzó una promoción imperdible para comprar sidra premium a $ 3.000 y en 2x1.

Sidra “etiqueta negra” a $ 3.000 y 2x1: dónde comprarla

A tan solo unos pocos días para la Navidad, el supermercado Coto lanzó una nueva promoción para que todos sus clientes puedan comprar sidra de “etiqueta negra” o premium a $ 3.180 y en 2x1, lo que se presenta como una oferta imperdible para disfrutar de esta bebida espumante.

Por su parte, la promoción es sobre la Sidra Real de Etiqueta Negra de 720 ml y puede comprarse tanto online como en tiendas físicas del supermercado.

De tal modo, el precio por litro es de $ 6.360,00 y con la oferta vigente de 2x1, cada envase queda a $ 3.180.

Más ofertas de Coto en sidras para Navidad

Además de la sidra Real de Etiqueta Negra, el supermercado Coto cuenta con otras promociones en sidras que pueden adaptarse a todos los gustos y economías.

En tanto, estas son las ofertas que tiene el reconocido supermercado:

Sidra Real de 750 ml: 2x1 a $ 2.330

Sidra Brio 1888 Saenz de 750 ml: 2x1 a $ 5.230

Sidra 1920 cosecha E. Saccani de 720 ml: $ 3.852

Sidra Etiqueta Negra La Farruca de 710 ml: 2x1 a $ 2.224

¿Por qué se brinda con sidra en Navidad?

Cada Navidad, miles de familias levantan sus copas para brindar con sidra, una costumbre profundamente arraigada en celebraciones de todo el mundo.

Mesa de Navidad | Este supermercado liquida sidra premium a 2x1 por $ 3.000: dónde conseguir la oferta Fuente: Coto

Aunque hoy es sinónimo de festejo y reunión, el origen de esta tradición navideña se remonta a siglos atrás y está ligado tanto a la historia europea como a factores culturales y religiosos.

La sidra es una bebida fermentada a base de manzana que comenzó a popularizarse en regiones como España, Francia y el Reino Unido durante la Edad Media. En ese contexto, el vino solía ser costoso y poco accesible para las clases populares, mientras que la sidra se producía localmente y en grandes cantidades, especialmente en zonas con abundancia de manzanos.

Con el tiempo, su presencia en celebraciones importantes, como la Navidad, se volvió habitual y actualmente es un símbolo típico de las celebraciones y brindis de fin de año con amigos y familiares.